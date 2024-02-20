В матче 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Кристал Пэлас» не определили победителя (1:1).

В игре, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, счет открыл форвард гостей Джордан Айю во втором тайме.

Он поразил ворота дальним ударом из-под украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч без замен.

В концовке встречи Амаду Онана принес хозяевам поля ничью (1:1).

«Ириски» набрали 20 очков, догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ (17-е место). «Кристал Пэлас» идет на 15-й позиции (25 очков).

АПЛ. 25-й тур, 20 февраля

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Амаду Онана, 84 – Джордан Айю, 66

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