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Чемпионат Англии
Эвертон
19.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
20 февраля 2024, 01:10 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:26
86
0

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1. Миколенко не удержал Айю. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Англии

20 февраля 2024, 01:10 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:26
86
0
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1. Миколенко не удержал Айю. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Айю и Виталий Миколенко

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Кристал Пэлас» не определили победителя (1:1).

В игре, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, счет открыл форвард гостей Джордан Айю во втором тайме.

Он поразил ворота дальним ударом из-под украинского защитника Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч без замен.

В концовке встречи Амаду Онана принес хозяевам поля ничью (1:1).

«Ириски» набрали 20 очков, догнали «Лутон Таун» и формально покинули зону вылета АПЛ (17-е место). «Кристал Пэлас» идет на 15-й позиции (25 очков).

АПЛ. 25-й тур, 20 февраля

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Амаду Онана, 84 – Джордан Айю, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
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Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Айю Виталий Миколенко Амаду Онана Эвертон - Кристал Пэлас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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