Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ

Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд.

Для Эрлинга этот гол стал особенным, ведь до этого матча «Брентфорд» был единственным клубом, против которого он играл в АПЛ и не смог забить.

В общем Холанд забил свой 53 гол в чемпионате Англии по футболу. Больше всего от Эрлинга пострадали «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которым норвежец уже забил по пять голов.

Erling Haaland has now scored against every single team he’s faced in the Premier League:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Man Utd

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Fulham

⚽️⚽️⚽️⚽ vs. West Ham

⚽️⚽️⚽️⚽ vs. Everton

⚽️⚽️⚽⚽️ vs. Wolves

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Nottingham Forest

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Crystal Palace

⚽️⚽️⚽️ vs. Brighton…