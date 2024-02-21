Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Норвежец забивал против каждой команды, с которой играл
Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».
Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд.
Для Эрлинга этот гол стал особенным, ведь до этого матча «Брентфорд» был единственным клубом, против которого он играл в АПЛ и не смог забить.
В общем Холанд забил свой 53 гол в чемпионате Англии по футболу. Больше всего от Эрлинга пострадали «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которым норвежец уже забил по пять голов.
Erling Haaland has now scored against every single team he’s faced in the Premier League:— Squawka Live (@Squawka_Live) February 20, 2024
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Man Utd
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Fulham
⚽️⚽️⚽️⚽ vs. West Ham
⚽️⚽️⚽️⚽ vs. Everton
⚽️⚽️⚽⚽️ vs. Wolves
⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Nottingham Forest
⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Crystal Palace
⚽️⚽️⚽️ vs. Brighton…
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