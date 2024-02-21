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  4. Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Англия
21 февраля 2024, 00:18 |
153
0

Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ

Норвежец забивал против каждой команды, с которой играл

21 февраля 2024, 00:18 |
153
0
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд.

Для Эрлинга этот гол стал особенным, ведь до этого матча «Брентфорд» был единственным клубом, против которого он играл в АПЛ и не смог забить.

В общем Холанд забил свой 53 гол в чемпионате Англии по футболу. Больше всего от Эрлинга пострадали «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которым норвежец уже забил по пять голов.

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд статистика
Источник Squawka
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