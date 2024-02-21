Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ

Во вторник, 20 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Минимальную победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд.

Для Эрлинга этот гол стал особенным, ведь до этого матча «Брентфорд» был единственным клубом, против которого он играл в АПЛ и не смог забить.

В общем Холанд забил свой 53 гол в чемпионате Англии по футболу. Больше всего от Эрлинга пострадали «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которым норвежец уже забил по пять голов.