Свентек прокомментировала победу над Рыбакиной в финале супертурнира в Дохе

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

После завершения встречи Ига прокомментировала свой успех:

«Три года подряд брать титул в Дохе? О боже мой, ребята. Вы даже не знаете, как тяжело было об этом не думать. Я приехала сюда и была очень напряжена, потому что чувствовала, что от меня ожидают.

Я хотела сделать все шаг за шагом, как всегда. Я действительно счастлива. Я действительно горжусь собой», – сказала Ига.

Iga Swiatek after beating Elena Rybakina to become the 1st player in history to win Doha 3 years in a row:



“Oh my god guys. You don’t even know hard it was not to think about it. I came here and was pretty stressed because I felt the expectations. I wanted to do everything step… pic.twitter.com/ocNpJEzLv2