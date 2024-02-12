Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Интер бесплатно подпишет основного игрока Наполи
Италия
12 февраля 2024, 23:19 | Обновлено 12 февраля 2024, 23:20
984
0

Источник: Интер бесплатно подпишет основного игрока Наполи

Петр Зелиньски покинет Неаполь на правах свободного агента

12 февраля 2024, 23:19 | Обновлено 12 февраля 2024, 23:20
984
0
Источник: Интер бесплатно подпишет основного игрока Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелиньски

Польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски станет игроком миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента летом 2024 года.

Игрок уже прошел медосмотр, в ближайшие дни он должен поставить подпись под долгосрочным контрактом.

В этом сезоне Петр Зелиньски провел 27 матчей за «Наполи», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Интер» бесплатно подпишет нападающего «Порту» Мехди Тареми.

По теме:
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Источник: Карпаты пытались подписать перспективного защитника из УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел из ЧФР в Ордабасы
Петр Зелиньски Интер Милан Наполи трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо свободный агент
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Футбол | 12 февраля 2024, 23:59 0
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао

У хозяев поля был удален Ларджи Рамазани, но гости этим не воспользовались

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13 февраля 2024, 00:32 1
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

Разгромы украинок, первый за 4 года титул Плишковой, странный бан Монфиса
Теннис | 12.02.2024, 07:30
Разгромы украинок, первый за 4 года титул Плишковой, странный бан Монфиса
Разгромы украинок, первый за 4 года титул Плишковой, странный бан Монфиса
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.02.2024, 21:01
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 12.02.2024, 09:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
11.02.2024, 11:34 14
Хоккей
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 68
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 9
Футбол
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
12.02.2024, 15:39 1
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем