Источник: Интер бесплатно подпишет основного игрока Наполи

Польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски станет игроком миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента летом 2024 года.

Игрок уже прошел медосмотр, в ближайшие дни он должен поставить подпись под долгосрочным контрактом.

В этом сезоне Петр Зелиньски провел 27 матчей за «Наполи», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Интер» бесплатно подпишет нападающего «Порту» Мехди Тареми.

