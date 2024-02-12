Источник: Интер договорился о подписании обидчика Шахтера
Мехди Тареми летом покинет «Порту»
Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми станет игроком миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переход состоится на правах свободного агента летом 2024 года, когда у футболиста закончится действующий контракт с его клубом.
По информации источника, 31-летний игрок подпишет с «нерадзурри» контракт до завершения сезона 2025/26 с возможностью продления сотрудничества еще на 1 год.
В этой кампании Мехди Тареми провел 24 матча за «Порту», отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интересно, что 2 из 6 голов иранец забил в ворота донецкого «Шахтера» в матчах Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
🚨⚫️🔵 EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024
Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.
Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Словакию сил не хватило
Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлениями полузащитника