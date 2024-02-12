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Италия
12 февраля 2024, 17:01 |
314
0

Источник: Интер договорился о подписании обидчика Шахтера

Мехди Тареми летом покинет «Порту»

12 февраля 2024, 17:01 |
314
0
Источник: Интер договорился о подписании обидчика Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми станет игроком миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах свободного агента летом 2024 года, когда у футболиста закончится действующий контракт с его клубом.

По информации источника, 31-летний игрок подпишет с «нерадзурри» контракт до завершения сезона 2025/26 с возможностью продления сотрудничества еще на 1 год.

В этой кампании Мехди Тареми провел 24 матча за «Порту», отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интересно, что 2 из 6 голов иранец забил в ворота донецкого «Шахтера» в матчах Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

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Мехди Тареми Порту Интер Милан трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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