Источник: Интер договорился о подписании обидчика Шахтера

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми станет игроком миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах свободного агента летом 2024 года, когда у футболиста закончится действующий контракт с его клубом.

По информации источника, 31-летний игрок подпишет с «нерадзурри» контракт до завершения сезона 2025/26 с возможностью продления сотрудничества еще на 1 год.

В этой кампании Мехди Тареми провел 24 матча за «Порту», отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интересно, что 2 из 6 голов иранец забил в ворота донецкого «Шахтера» в матчах Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

🚨⚫️🔵 EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!



Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.



Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS