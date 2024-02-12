Плишкова преодолела расстояние в 3 тысячи км и взяла 2-й матч за 28 часов
Каролина после титула в Клуж-Напоке успешно стартовала в Дохе
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 1/32 финала чешка в трех сетах обыграла Анну Калинскую (WTA 40) за 2 часа и 15 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала
Анна Калинская – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6
Это была третья встреча теннисисток. Плишкова выиграла 2-й очный поединок.
Еще вчера, 11 февраля, Каролина играла в финале соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке, где она обыграла Ану Богдан. Матч в Румынии начался в 17:30 по Киеву, а поединок в Дохе против Калинской завершился в 21:05 по Киеву. Таким образом, почти за 28 часов Плишкова выиграла 2 встречи в двух разных странах.
Расстояние по прямой из Клуж-Напоки в Доху составляет более 3000 км и занимает около 8 часов перелета, если учитывать 1 пересадку.
Во 2-м раунде соревнований в Катаре Плишкова сыграет против Анастасии Потаповой.
Karolina Pliskova won her first title in over four years on Sunday in Cluj. Finished around 5pm GMT.— José Morgado (@josemorgado) February 12, 2024
She started her first round in Doha 23 hours later. Had a 8-hour flight in the middle.
Changed conditions (indoor to outdoors) and balls.
Still wins to reach R2.
Well done. pic.twitter.com/qFXgfuFRaZ
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