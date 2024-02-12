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  4. Плишкова преодолела расстояние в 3 тысячи км и взяла 2-й матч за 28 часов
WTA
12 февраля 2024, 21:27 |
743
0

Плишкова преодолела расстояние в 3 тысячи км и взяла 2-й матч за 28 часов

Каролина после титула в Клуж-Напоке успешно стартовала в Дохе

12 февраля 2024, 21:27 |
743
0
Плишкова преодолела расстояние в 3 тысячи км и взяла 2-й матч за 28 часов
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала чешка в трех сетах обыграла Анну Калинскую (WTA 40) за 2 часа и 15 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Анна Калинская – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6

Это была третья встреча теннисисток. Плишкова выиграла 2-й очный поединок.

Еще вчера, 11 февраля, Каролина играла в финале соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке, где она обыграла Ану Богдан. Матч в Румынии начался в 17:30 по Киеву, а поединок в Дохе против Калинской завершился в 21:05 по Киеву. Таким образом, почти за 28 часов Плишкова выиграла 2 встречи в двух разных странах.

Расстояние по прямой из Клуж-Напоки в Доху составляет более 3000 км и занимает около 8 часов перелета, если учитывать 1 пересадку.

Во 2-м раунде соревнований в Катаре Плишкова сыграет против Анастасии Потаповой.

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Каролина Плишкова Анна Калинская WTA Доха
Источник Sport.ua
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