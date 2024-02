Плишкова преодолела расстояние в 3 тысячи км и взяла 2-й матч за 28 часов

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 59) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала чешка в трех сетах обыграла Анну Калинскую (WTA 40) за 2 часа и 15 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Анна Калинская – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6

Это была третья встреча теннисисток. Плишкова выиграла 2-й очный поединок.

Еще вчера, 11 февраля, Каролина играла в финале соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке, где она обыграла Ану Богдан. Матч в Румынии начался в 17:30 по Киеву, а поединок в Дохе против Калинской завершился в 21:05 по Киеву. Таким образом, почти за 28 часов Плишкова выиграла 2 встречи в двух разных странах.

Расстояние по прямой из Клуж-Напоки в Доху составляет более 3000 км и занимает около 8 часов перелета, если учитывать 1 пересадку.

Во 2-м раунде соревнований в Катаре Плишкова сыграет против Анастасии Потаповой.

Karolina Pliskova won her first title in over four years on Sunday in Cluj. Finished around 5pm GMT.



She started her first round in Doha 23 hours later. Had a 8-hour flight in the middle.



Changed conditions (indoor to outdoors) and balls.



Still wins to reach R2.



Well done. pic.twitter.com/qFXgfuFRaZ