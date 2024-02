Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки

8 февраля международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

35-летний бывший игрок «Реала», легенда «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил потроллил мадридский «Атлетико» в своем Twitter на фоне слухов о введении синей карточки:

«Значит, Атлетико Мадрид будет играть только с шестью игроками? 🤔🟦», – написал Месут.

Озил отыграл в «Реале» 4 сезона (с 2010 по 2014 год), провел 105 поединков и забил 19 голов.

Ранее Месут оставил едкую подпись под статистическим твиттом про «Тоттенхэм».

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n