Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки
Легендарный немец Месут Озил опубликовал шуточный твит
8 февраля международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек.
Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.
35-летний бывший игрок «Реала», легенда «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил потроллил мадридский «Атлетико» в своем Twitter на фоне слухов о введении синей карточки:
«Значит, Атлетико Мадрид будет играть только с шестью игроками? 🤔🟦», – написал Месут.
Озил отыграл в «Реале» 4 сезона (с 2010 по 2014 год), провел 105 поединков и забил 19 голов.
Ранее Месут оставил едкую подпись под статистическим твиттом про «Тоттенхэм».
So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n— Mesut Özil (@M10) February 8, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец поделился планами
Элина готова к новым вызовам