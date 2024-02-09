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Испания
09 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:13
644
1

Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки

Легендарный немец Месут Озил опубликовал шуточный твит

09 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:13
644
1
Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

8 февраля международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

35-летний бывший игрок «Реала», легенда «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил потроллил мадридский «Атлетико» в своем Twitter на фоне слухов о введении синей карточки:

«Значит, Атлетико Мадрид будет играть только с шестью игроками? 🤔🟦», – написал Месут.

Озил отыграл в «Реале» 4 сезона (с 2010 по 2014 год), провел 105 поединков и забил 19 голов.

Ранее Месут оставил едкую подпись под статистическим твиттом про «Тоттенхэм».

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Месут Озил Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Источник Sport.ua
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Raien
Ха-ха, хорош. Зараховуємо ))
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