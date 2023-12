ОЗИЛ – об антирекорде Тоттенхэма: «ФК Развалюха вернулся»

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил, отыгравший в 2010-х за «канониров» восемь лет, не смог пройти мимо антирекорда, установленного «Тоттенхэмом» в АПЛ, и потроллил своих соперников.

«Кто же еще мог побить этот рекорд? ФК Развалюха возвращается», – оставил едкую подпись Озил под статистическим твиттом.

Напомним, что за годы выступлений в «Арсенале» немец сыграл 254 матча во всех турнирах и забил 44 мяча, выиграв с «канонирами» по четыре раза Кубок и Суперкубок Англии. Помимо этого, Месут в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014-м, а с мадридским «Реалом» – чемпионом Испании.

Who else should be able to break that record? 😬 Bottle Job FC is back 🫡 https://t.co/AX6q18lUHm