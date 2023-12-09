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  4. ОЗИЛ – об антирекорде Тоттенхэма: «ФК Развалюха вернулся»
Англия
09 декабря 2023, 08:59 |
767
0

ОЗИЛ – об антирекорде Тоттенхэма: «ФК Развалюха вернулся»

Экс-футболист «Арсенала» потроллил своих бывших соперников

09 декабря 2023, 08:59 |
767
0
ОЗИЛ – об антирекорде Тоттенхэма: «ФК Развалюха вернулся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил, отыгравший в 2010-х за «канониров» восемь лет, не смог пройти мимо антирекорда, установленного «Тоттенхэмом» в АПЛ, и потроллил своих соперников.

«Кто же еще мог побить этот рекорд? ФК Развалюха возвращается», – оставил едкую подпись Озил под статистическим твиттом.

Напомним, что за годы выступлений в «Арсенале» немец сыграл 254 матча во всех турнирах и забил 44 мяча, выиграв с «канонирами» по четыре раза Кубок и Суперкубок Англии. Помимо этого, Месут в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014-м, а с мадридским «Реалом» – чемпионом Испании.

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Месут Озил Арсенал Лондон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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