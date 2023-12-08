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Англия
08 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 08 декабря 2023, 07:25
335
0

Это претендент на титул АПЛ? Тоттенхэм установил 2 антирекорда лиги

«Шпоры» проиграли «Вест Хэму» в лондонском дерби

08 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 08 декабря 2023, 07:25
335
0
Это претендент на титул АПЛ? Тоттенхэм установил 2 антирекорда лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 декабря, в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги в дерби Лондона отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

«Шпоры» первыми добились успеха в поединке, но в итоге проиграли «молотобойцам» со счетом 1:2.

Команда Ангелоса Постекоглу вела со счетом 1:0 в пяти матчах подряд и во всех пяти случаях теряла очки (четыре поражения и одна ничья). Таким образом, «Тоттенхэм» стал автором худшей серии в истории АПЛ.

Кроме этого, «Тоттенхэм» проиграл три домашних матча кряду после того, как вел в них в счет: с «Челси» (1:4), «Астон Виллой» (1:2) и «Вест Хэмом» (1:2) – это тоже является антирекордом Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» после 15 туров занимает в таблице АПЛ пятое место с 27 очками. Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал», у которого 36 очков.

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Английская Премьер-лига Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
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