Это претендент на титул АПЛ? Тоттенхэм установил 2 антирекорда лиги
«Шпоры» проиграли «Вест Хэму» в лондонском дерби
В четверг, 7 декабря, в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги в дерби Лондона отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
«Шпоры» первыми добились успеха в поединке, но в итоге проиграли «молотобойцам» со счетом 1:2.
Команда Ангелоса Постекоглу вела со счетом 1:0 в пяти матчах подряд и во всех пяти случаях теряла очки (четыре поражения и одна ничья). Таким образом, «Тоттенхэм» стал автором худшей серии в истории АПЛ.
Кроме этого, «Тоттенхэм» проиграл три домашних матча кряду после того, как вел в них в счет: с «Челси» (1:4), «Астон Виллой» (1:2) и «Вест Хэмом» (1:2) – это тоже является антирекордом Английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» после 15 туров занимает в таблице АПЛ пятое место с 27 очками. Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал», у которого 36 очков.
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