Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Шпоры в кризисе. Видео голов и обзор матча

В матче 15 тура Английской Премьер-лиги встречались лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей, они победили, проигрывая по ходу матча.

В последних пяти матчах «шпоры» набрали всего одно очко.

АПЛ. 15 тур

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 11 – Боуэн, 52, Уорд-Прауз, 74

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулушевски, Сон Хин Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84).

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), Боуэн.