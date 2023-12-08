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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
07.12.2023 22:15 – FT 1 : 2
Вест Хэм
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Англия
08 декабря 2023, 01:26 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:32
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Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Шпоры в кризисе. Видео голов и обзор матча

Очередной неудачный матч для подопечных Постекоглу

08 декабря 2023, 01:26 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:32
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Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Шпоры в кризисе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15 тура Английской Премьер-лиги встречались лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей, они победили, проигрывая по ходу матча.

В последних пяти матчах «шпоры» набрали всего одно очко.

АПЛ. 15 тур

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 11 – Боуэн, 52, Уорд-Прауз, 74

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулушевски, Сон Хин Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84).

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), Боуэн.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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