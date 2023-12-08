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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
07.12.2023 22:15 – FT 1 : 2
Вест Хэм
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Англия
08 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:29
348
0

Кошмарная серия шпор. Тоттенхэм дома уступил Вест Хэму в лондонском дерби

Шпоры в пяти последних матчах идут без побед, причем взяли лишь одно очко

08 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:29
348
0
Кошмарная серия шпор. Тоттенхэм дома уступил Вест Хэму в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Защитник Кристиан Ромеро открыл счет для хозяев поля на 11-й минуте.

Гости ответили двуям голами после перерыва. Джаррод Боуэн сравнял счет, а Джэймс Уорд-Прауз на 74-й минуте принес победу молотобойцам.

«Тоттенхэм» в пяти последних матчах идет без побед, взяв лишь одно очко.

«Шпоры» с 27 баллами занимают 5-е место, «Вест Хэм» имеет 24 очка и идет на 9-й позиции.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 11 – Боуэн, 52, Уорд-Прауз, 74.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулушевски, Сон Хын Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84).

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), Боуэн.

Предупреждения: Эмерсон (57), Порро (59), Уорд-Прауз (80), Ромеро (89), Альварес (90).

Фотогалерея

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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