Кошмарная серия шпор. Тоттенхэм дома уступил Вест Хэму в лондонском дерби

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Защитник Кристиан Ромеро открыл счет для хозяев поля на 11-й минуте.

Гости ответили двуям голами после перерыва. Джаррод Боуэн сравнял счет, а Джэймс Уорд-Прауз на 74-й минуте принес победу молотобойцам.

«Тоттенхэм» в пяти последних матчах идет без побед, взяв лишь одно очко.

«Шпоры» с 27 баллами занимают 5-е место, «Вест Хэм» имеет 24 очка и идет на 9-й позиции.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 11 – Боуэн, 52, Уорд-Прауз, 74.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулушевски, Сон Хын Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84).

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), Боуэн.

Предупреждения: Эмерсон (57), Порро (59), Уорд-Прауз (80), Ромеро (89), Альварес (90).

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