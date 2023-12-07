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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
07.12.2023 22:15 - : -
Вест Хэм
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Англия
07 декабря 2023, 02:22 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:27
19
0

Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 7 декабря в 22:15 по Киеву

07 декабря 2023, 02:22 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:27
19
0
Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

7 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Клуб в этом сезоне явно разделил прошедшие матчи на 2 довольно больших отрезка. Эндж Постекоглу явно начинал на Туманном Альбионе с медового месяца. Пусть и с ложкой дегтя в виде поражения в Кубке Лиги от Фулхэма. Но это было компенсировано с лихвой рекордным стартом в АПЛ: 8 побед при паре ничьих и единоличное 1-е место в турнирной таблице. Но все перевернулось на 180 градусов в ноябре. Шпоры после серии побед разгромно проиграли Челси 1:4, еще и с парой удалений. Потом в концовке матча с Вулверхэмптоном 1:0 превратились в 1:2. Этот счет повторился уже после паузы на игры сборных, с Астон Виллой. А вот с Манчестер Сити, там, где, пожалуй, меньше всего ждали, получилось вырвать ничью 3:3.

Вест Хэм

Команда уже привычно сражается на 2 фронта. Молотобойцы в прошлом сезоне, начиная с лета и заканчивая июнем, выступали в Лиге конференций. И в итоге взяли международный трофей, заодно обеспечив себе право играть сейчас в Лиге Европы. Там англичане смотрятся неплохо. После того, как обыграли на выезде и Бачка-Топола, пусть и 1:0, получилось обеспечить себе право сыграть в плей-офф. При этом и в АПЛ получилось прибавить. Если в прошлом сезоне хаммерс долго рисковали вылететь в Чемпионшип. Сейчас же они уверенно держатся в верхней половине таблицы, с шансами на еврокубки. На таком фоне только 1:1 с Кристал Пэлас считается уже чуть ли не осечкой. Особенно с учетом того, что дома за счет раннего гола Цоуфала получилось выйти вперед, но не сохранили преимущество.

Статистика личных встреч

За 4 последних поединка Вест Хэм только 1 раз зацепился за ничью, трижды проиграв на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары шпор, но они потратили немало сил на бой с Сити. Ставим на то, что тут будет оформлен тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,666).

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Источник Sport.ua
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