Дэвид МОЙЕС: «Мы сделали действительно хорошую работу»

Главный тренер Вест Гэма Дэвид Моес прокомментировал выездную победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 15 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько очень хороших контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу.

Мы сыграли с очень талантливой командой. У нас действительно хорошие игроки, которые могут сыграть на перехвате и забрать мяч.

Нам постоянно напоминают, что мы забиваем голы, поэтому было хорошо, что мы забили голы и одержали победу. Это действительно талантливая команда, и мы проделали действительно хорошую работу, чтобы не допустить их победы», – сказал Моес.