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Вест Хэм
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Англия
08 декабря 2023, 02:40 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:16
84
0

Дэвид МОЙЕС: «Мы сделали действительно хорошую работу»

Тренер «Вест Гема» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

08 декабря 2023, 02:40 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:16
84
0
Дэвид МОЙЕС: «Мы сделали действительно хорошую работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер Вест Гэма Дэвид Моес прокомментировал выездную победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 15 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько очень хороших контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу.

Мы сыграли с очень талантливой командой. У нас действительно хорошие игроки, которые могут сыграть на перехвате и забрать мяч.

Нам постоянно напоминают, что мы забиваем голы, поэтому было хорошо, что мы забили голы и одержали победу. Это действительно талантливая команда, и мы проделали действительно хорошую работу, чтобы не допустить их победы», – сказал Моес.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Тоттенхэм - Вест Хэм Дэвид Мойес пресс-конференция
Источник BBC
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