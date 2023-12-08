Дэвид МОЙЕС: «Мы сделали действительно хорошую работу»
Тренер «Вест Гема» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
Главный тренер Вест Гэма Дэвид Моес прокомментировал выездную победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 15 туре Английской Премьер-лиги.
«Мы хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько очень хороших контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу.
Мы сыграли с очень талантливой командой. У нас действительно хорошие игроки, которые могут сыграть на перехвате и забрать мяч.
Нам постоянно напоминают, что мы забиваем голы, поэтому было хорошо, что мы забили голы и одержали победу. Это действительно талантливая команда, и мы проделали действительно хорошую работу, чтобы не допустить их победы», – сказал Моес.
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