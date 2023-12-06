Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 22:15 поединок 15-го тура Английской Премьер-Лиги
В четверг, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и лондонский «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «шпоры» занимают пятую строчку с 27 очками, а «Вест Хэм» идет 9 с 21 баллом.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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