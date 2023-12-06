В четверг, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и лондонский «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «шпоры» занимают пятую строчку с 27 очками, а «Вест Хэм» идет 9 с 21 баллом.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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