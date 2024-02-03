Ньюкасл и Лутон забили на двоих восемь голов, но победителя не определили
Состоялось три матча 23-го тура АПЛ
Сегодня, 3 февраля, проходят матчи 23-го тура АПЛ.
«Брайтон», который возглавляет экс-наставник «Шахтера» Роберото Де Дзерби, уверенно победил «Кристал Пэлас», а «Бернли» на домашнем поле сыграл вничью с «Фулхэмом».
«Ньюкасл» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью с «Лутон Таун». «Сороки» по ходу матча проигрывали 2:4, но благодаря голам Триппьера и Барнса сумели вырвать ничью.
АПЛ. 23-й тур, 3 февраля
Бернли – Фулхэм – 2:2
Голы: Фофана, 71, 90+1 – Пальинья, 17, Муниз, 21.
Брайтон – Кристал Пэлас– 4:1
Голы: Данк, 3, Хиншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Жуан Педро, 85 – Матета, 71.
Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4
Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62.
We have to settle for a point.#BURFUL pic.twitter.com/JuUT37OjLB— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 3, 2024
FT: WHAT A WAY TO BOUNCE BACK! 😍— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2024
[4-1] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/ky8J5dzx8B
An incredible game at St. James' Park finishes level. 🤝#NEWLUT // #NUFC pic.twitter.com/VH6heftHCJ— Newcastle United FC (@NUFC) February 3, 2024
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