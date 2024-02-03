Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл и Лутон забили на двоих восемь голов, но победителя не определили
Чемпионат Англии
Бёрнли
03.02.2024 17:00 – FT 2 : 2
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 февраля 2024, 19:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:06
353
2

Ньюкасл и Лутон забили на двоих восемь голов, но победителя не определили

Состоялось три матча 23-го тура АПЛ

03 февраля 2024, 19:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:06
353
2
Ньюкасл и Лутон забили на двоих восемь голов, но победителя не определили
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ньюкасл

Сегодня, 3 февраля, проходят матчи 23-го тура АПЛ.

«Брайтон», который возглавляет экс-наставник «Шахтера» Роберото Де Дзерби, уверенно победил «Кристал Пэлас», а «Бернли» на домашнем поле сыграл вничью с «Фулхэмом».

«Ньюкасл» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью с «Лутон Таун». «Сороки» по ходу матча проигрывали 2:4, но благодаря голам Триппьера и Барнса сумели вырвать ничью.

АПЛ. 23-й тур, 3 февраля

Бернли – Фулхэм – 2:2

Голы: Фофана, 71, 90+1 – Пальинья, 17, Муниз, 21.

Брайтон – Кристал Пэлас– 4:1

Голы: Данк, 3, Хиншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Жуан Педро, 85 – Матета, 71.

Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Эвертон – Тоттенхэм – 2:2. Как Миколенко и Ко вырвали ничью. Видеообзор
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Уайта
Кристал Пэлас Киран Триппьер Бернли Фулхэм Брайтон Роберто Де Дзерби Ньюкасл Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Бокс | 02 февраля 2024, 22:13 5
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком

Филип Хргович хочет провести бой с Александром

Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Футбол | 03 февраля 2024, 13:45 152
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии

Украинская команда на протяжении всего матча владела преимуществом, но забить гол не смогла

Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Футбол | 03.02.2024, 19:50
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Бокс | 03.02.2024, 12:29
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
Бокс | 03.02.2024, 09:50
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Как Лутон обыграл Брайтон 4:0, так и те стали хорошистами.)
Ответить
0
OKs100
Наконец-то Лутон разыгрался. Он должен быть в еврокубках в этом сезоне, но старт не получился.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 14
Бокс
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 6
Футбол
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
02.02.2024, 22:49 7
Бокс
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
03.02.2024, 02:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем