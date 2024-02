Ньюкасл и Лутон забили на двоих восемь голов, но победителя не определили

Сегодня, 3 февраля, проходят матчи 23-го тура АПЛ.

«Брайтон», который возглавляет экс-наставник «Шахтера» Роберото Де Дзерби, уверенно победил «Кристал Пэлас», а «Бернли» на домашнем поле сыграл вничью с «Фулхэмом».

«Ньюкасл» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью с «Лутон Таун». «Сороки» по ходу матча проигрывали 2:4, но благодаря голам Триппьера и Барнса сумели вырвать ничью.

АПЛ. 23-й тур, 3 февраля

Бернли – Фулхэм – 2:2

Голы: Фофана, 71, 90+1 – Пальинья, 17, Муниз, 21.

Брайтон – Кристал Пэлас– 4:1

Голы: Данк, 3, Хиншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Жуан Педро, 85 – Матета, 71.

Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62.

