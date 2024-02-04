Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4. Феерия сорок и шляпников. Видео голов и обзор

Состоялся матч 23 тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ньюкасл» и «Лутон Таун». Эта игра оказалась очень результативной, команды на двоих забили восемь голов. Оба клуба по ходу матча вели в счете, но одержать победу не смогли.

После этого матча «Ньюкасл» находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, а «шляпники» находятся на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Англии 23 тур

Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62