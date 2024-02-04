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Чемпионат Англии
Ньюкасл
03.02.2024 17:00 – FT 4 : 4
Лутон Таун
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Англия
04 февраля 2024, 02:02 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:19
26
0

Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4. Феерия сорок и шляпников. Видео голов и обзор

Команды забили восемь мячей в матче

04 февраля 2024, 02:02 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:19
26
0
Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4. Феерия сорок и шляпников. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23 тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ньюкасл» и «Лутон Таун». Эта игра оказалась очень результативной, команды на двоих забили восемь голов. Оба клуба по ходу матча вели в счете, но одержать победу не смогли.

После этого матча «Ньюкасл» находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, а «шляпники» находятся на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Англии 23 тур

Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлтон Моррис (Лутон Таун).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Гэбриэл Ошо (Лутон Таун).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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