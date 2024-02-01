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Чемпионат Англии
Вест Хэм
01.02.2024 21:30 – FT 1 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:33
203
0

Забарный провел полный матч. Вест Хэм не сумел одолеть Борнмут

Игра закончилась со счётом 1:1

01 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:33
203
0
Забарный провел полный матч. Вест Хэм не сумел одолеть Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 февраля 2024 года, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол во встрече был забит очень быстро – отличился нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. Что интересно, «ассистировал» ему Калвин Филлипс, который проводил свой первый матч за «Вест Хэм» и сразу привез гол.

Во втором тайме ситуацию исправил Джеймс Уорд-Прауз, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч.

Английская Премьер-лига. 22-й тур. 1 февраля.

Вест Хэм – Борнмут – 1:1
Голы: Уорд-Прауз, 61 (пенальти) – Соланке, 3

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Источник Sport.ua
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