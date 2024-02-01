Забарный провел полный матч. Вест Хэм не сумел одолеть Борнмут
Игра закончилась со счётом 1:1
Сегодня, 1 февраля 2024 года, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.
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Первый гол во встрече был забит очень быстро – отличился нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. Что интересно, «ассистировал» ему Калвин Филлипс, который проводил свой первый матч за «Вест Хэм» и сразу привез гол.
Во втором тайме ситуацию исправил Джеймс Уорд-Прауз, реализовав одиннадцатиметровый удар.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч.
Английская Премьер-лига. 22-й тур. 1 февраля.
Вест Хэм – Борнмут – 1:1
Голы: Уорд-Прауз, 61 (пенальти) – Соланке, 3
We pick up a point thanks to James Ward-Prowse's penalty ⚒️ pic.twitter.com/WJHqYUXXaq— West Ham United (@WestHam) February 1, 2024
The points are shared 🤝 pic.twitter.com/aGVaMzfT2f— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 1, 2024
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