Забарный провел полный матч. Вест Хэм не сумел одолеть Борнмут

Сегодня, 1 февраля 2024 года, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Первый гол во встрече был забит очень быстро – отличился нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. Что интересно, «ассистировал» ему Калвин Филлипс, который проводил свой первый матч за «Вест Хэм» и сразу привез гол.

Во втором тайме ситуацию исправил Джеймс Уорд-Прауз, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч.

Английская Премьер-лига. 22-й тур. 1 февраля.

Вест Хэм – Борнмут – 1:1

Голы: Уорд-Прауз, 61 (пенальти) – Соланке, 3

