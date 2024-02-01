Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 21:30 матч 22-го тура Английской Премьер-лиги
1 февраля в 21:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором встречаются Вест Хэм и Борнмут.
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Вест Хэм занимает 6-ю позицию (35 очков), а Борнмут находится на 13-м месте (225 баллов).
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у гостей.
Турнирная таблица АПЛ
Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Tonight's XI ⚒️ pic.twitter.com/qh33RRHAhR— West Ham United (@WestHam) February 1, 2024
Our Cherries this evening 🍒⬇️ pic.twitter.com/Cpg5T3HmqE— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 1, 2024
События матча
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