1 февраля в 21:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором встречаются Вест Хэм и Борнмут.

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Вест Хэм занимает 6-ю позицию (35 очков), а Борнмут находится на 13-м месте (225 баллов).

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у гостей.

Турнирная таблица АПЛ

Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы