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Чемпионат Англии
Вест Хэм
01.02.2024 21:30 – 57 0 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:37
253
8

Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 21:30 матч 22-го тура Английской Премьер-лиги

01 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:37
253
8
Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 февраля в 21:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором встречаются Вест Хэм и Борнмут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вест Хэм занимает 6-ю позицию (35 очков), а Борнмут находится на 13-м месте (225 баллов).

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у гостей.

Турнирная таблица АПЛ

Вест Хэм – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
І в Бельгії Мехелен Андерлехт має бути топ матч.
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+1
Remark
Вовки ще мають забивати МЮ. Там можна чи 0.5 або 1 ітб Вувлз брати.
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+1
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Remark
Перший пішов!
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+1
sres2016
Ну що? ОЗ і ТБ2,5
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+1
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Remark
Пенальті?
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0
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