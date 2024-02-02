Вест Хэм – Борнмут – 1:1. Быстрый мяч Соланке. Видео голов и обзор

1 февраля в матче 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле принимал «Борнмут».

Гости уже на 3-й минуте сумели выйти вперед. Доминик Соланке воспользовался ошибкой защиты и в одно касание переиграл вратаря хозяев.

На 60-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти у ворота «вишен». Опытный Уорд-Прауз уверенно реализовал удар. Счет остался без изменений до финального свистка.

Илья Забарный вышел в старте и сыграл весь матч. Его клуб имеет теперь 26 очков и занимает 12-е место. «Вест Хэм» идет на 6-м месте. Коллектив Дэвида Мойеса набрал 36 баллов.

Английская Премьер-лига. 22-й тур. 1 февраля.

Вест Хэм – Борнмут – 1:1

Голы: Уорд-Прауз, 61 (пенальти) – Соланке, 3

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