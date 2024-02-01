Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут
Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:30
Сегодня, 1 февраля, «Вест Хэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Борнмут». Начало матча - в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Альварес, Соучек, Филлипс, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.
«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Келли, Кук, Кристи, Скотт, Семеньо, Соланке, Тавернье.
Tonight's XI ⚒️ pic.twitter.com/qh33RRHAhR— West Ham United (@WestHam) February 1, 2024
Our Cherries this evening 🍒⬇️ pic.twitter.com/Cpg5T3HmqE— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 1, 2024
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