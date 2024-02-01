Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут

Сегодня, 1 февраля, «Вест Хэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Борнмут». Начало матча - в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Альварес, Соучек, Филлипс, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Келли, Кук, Кристи, Скотт, Семеньо, Соланке, Тавернье.