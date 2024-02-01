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  4. Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут
Англия
01 февраля 2024, 20:55 |
73
0

Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут

Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:30

01 февраля 2024, 20:55 |
73
0
Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 февраля, «Вест Хэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Борнмут». Начало матча - в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Альварес, Соучек, Филлипс, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Келли, Кук, Кристи, Скотт, Семеньо, Соланке, Тавернье.

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Илья Забарный Борнмут Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Борнмут стартовые составы
Источник Sport.ua
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