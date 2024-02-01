Интер нацелился на ключевого хавбека Ювентуса
Адриен Рабьо может перейти в другой итальянский топ-клуб
Миланский «Интер» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. Об этом сообщает португальский инсайдер Педро Алмейда.
Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Целью «Интера» является подписание 28-летнего Рабьо свободным агентом.
Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 19 матчах за туринский клуб во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека сборной Франции оценивается в 40 миллионов евро.
EXCL: Inter want to sign Adrien Rabiot for next season.— Pedro Almeida (@pedrogva6) February 1, 2024
🇫🇷 #Inter pic.twitter.com/ghdNNih9sM
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