Интер нацелился на ключевого хавбека Ювентуса

Миланский «Интер» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. Об этом сообщает португальский инсайдер Педро Алмейда.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Целью «Интера» является подписание 28-летнего Рабьо свободным агентом.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 19 матчах за туринский клуб во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека сборной Франции оценивается в 40 миллионов евро.

