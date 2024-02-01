Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер нацелился на ключевого хавбека Ювентуса
Италия
01 февраля 2024, 18:59 |
303
0

Интер нацелился на ключевого хавбека Ювентуса

Адриен Рабьо может перейти в другой итальянский топ-клуб

01 февраля 2024, 18:59 |
303
0
Интер нацелился на ключевого хавбека Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Миланский «Интер» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. Об этом сообщает португальский инсайдер Педро Алмейда.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Целью «Интера» является подписание 28-летнего Рабьо свободным агентом.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 19 матчах за туринский клуб во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека сборной Франции оценивается в 40 миллионов евро.

По теме:
Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала вингера сборной Испании
Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в словацком клубе
Интер Милан Ювентус Адриен Рабьо трансферы трансферы Серии A свободный агент
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Колоса: Нормальные украинцы не испытывают проблем с россиянами
Футбол | 01 февраля 2024, 18:49 3
Воспитанник Колоса: Нормальные украинцы не испытывают проблем с россиянами
Воспитанник Колоса: Нормальные украинцы не испытывают проблем с россиянами

Егор Цикало в позорном интервью чешскому СМИ рассказал о дружбе с россиянами

Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта
Футбол | 01 февраля 2024, 16:34 8
Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта
Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта

Одесситы потерпели пятое поражение в семи спаррингах, проведенных в Турции

ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Футбол | 31.01.2024, 19:40
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
Футбол | 31.01.2024, 20:01
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
Футбол | 01.02.2024, 08:45
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 39
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
01.02.2024, 00:13 74
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 5
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
30.01.2024, 21:07 3
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем