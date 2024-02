ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ромы завершит сезон в составе финалиста еврокубка

Финалист Кубка Италии и Лиги конференций в сезоне 2022/23 «Фиорентина» арендовал 30-летнего итальянского форварда «Рома» Андреа Белотти.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, арендное соглашение рассчитано до конца текущей кампании, опция пролонгации контракта не присутствует в договоре. Сумма перехода составила 750 тысяч евро.

В сезоне Серии А 2023/24 Белотти сыграл 22 матча за «Рому», забил 2 гола и отдал 2 ассиста. «Фиорентина» занимает шестую строчку в чемпионате Италии, на один балл отставая от «Ромы», которая идет пятой, но имеет матч в запасе.

Отметим, что летом 2023 года Андреа продлил контракт с римлянами до 2025 года.

