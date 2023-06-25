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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А
Италия
25 июня 2023, 19:20 | Обновлено 25 июня 2023, 19:39
1334
3

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А

Андреа Белотти останется в составе римлян еще на 2 года

25 июня 2023, 19:20 | Обновлено 25 июня 2023, 19:39
1334
3
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

29-летний итальянский форвард Андреа Белотти официально продлил контракт с римским футбольным клубом «Рома».

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Прошлым летом «Рома» подписала контракт с Белотти на правах свободного агента по схеме 1+2. В 31 матче Серии А Андреа так и не смог забить ни одного гола. Однако нападающий трижды отличился в Лиге Европы и 1 мяч записал на свой счет в Кубке Италии.

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Андреа Белотти Рома Рим трансферы трансферы Серии A продление контракта
Источник ФК Рома
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Serhii P.
Італійський Бєсєдін
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+3
ALM
Не так давно Рома "розкривала" таких гравців, як Салах, Джеко. Зараз мабуть ніхто з перспективних не хоче йти в Рому, якщо вони продляють Белоті.
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0
OKs100
Смотря сколько он захотел по контракту, если копейки, 3-4 миллиона в год, то это того стоит.
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0
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