ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А

29-летний итальянский форвард Андреа Белотти официально продлил контракт с римским футбольным клубом «Рома».

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Прошлым летом «Рома» подписала контракт с Белотти на правах свободного агента по схеме 1+2. В 31 матче Серии А Андреа так и не смог забить ни одного гола. Однако нападающий трижды отличился в Лиге Европы и 1 мяч записал на свой счет в Кубке Италии.