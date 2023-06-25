ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А
Андреа Белотти останется в составе римлян еще на 2 года
29-летний итальянский форвард Андреа Белотти официально продлил контракт с римским футбольным клубом «Рома».
Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
Прошлым летом «Рома» подписала контракт с Белотти на правах свободного агента по схеме 1+2. В 31 матче Серии А Андреа так и не смог забить ни одного гола. Однако нападающий трижды отличился в Лиге Европы и 1 мяч записал на свой счет в Кубке Италии.
"Felice di ripartire con questa maglia addosso" 🟡🔴— AS Roma (@OfficialASRoma) June 25, 2023
Leggi qui l’intervista ad Andrea Belotti https://t.co/mQU6epmXTv#ASRoma pic.twitter.com/7PxdaYCTjw
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