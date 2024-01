ОФИЦИАЛЬНО. Иван Ракитич стал игроком саудовского клуба Аль-Шабаб

Хорватский полузащитник Иван Ракитич официально стал игроком саудовского клуба «Аль-Шабаб».

Ракитич покинул испанскую «Севилью» и прошел медицинское обследование в клубе из Эр-Рияда.

35-летний футболист подписал контракт на 1,5 сезона, до лета 2025 года.

В текущем сезоне Иван Ракитич сыграл 27 матчей и забил 2 гола во всех турнирах за «Севилью».

