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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ракитич покинул Севилью ради переезда в Саудовскую Аравию
Испания
30 января 2024, 14:19 |
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ракитич покинул Севилью ради переезда в Саудовскую Аравию

Футболист уже прошел медобследование в «Аль-Шабабе»

30 января 2024, 14:19 |
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ракитич покинул Севилью ради переезда в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Испанская «Севилья» на своем официальном сайте объявила об уходе хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Ранее стало известно, что 35-летний Ракитич близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб». Футболист уже прошел медицинское обследование в клубе из Эр-Рияда.

Отметим, что в текущем сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах за «Севилью».

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Иван Ракитич Севилья Ла Лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб
Источник ФК Севилья
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