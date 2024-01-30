Испания30 января 2024, 14:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ракитич покинул Севилью ради переезда в Саудовскую Аравию
Футболист уже прошел медобследование в «Аль-Шабабе»
30 января 2024, 14:19 |
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Испанская «Севилья» на своем официальном сайте объявила об уходе хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
Ранее стало известно, что 35-летний Ракитич близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб». Футболист уже прошел медицинское обследование в клубе из Эр-Рияда.
Отметим, что в текущем сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах за «Севилью».
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