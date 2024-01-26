От Дашкова до Беседина:сборная уроженцев Харьковщины в Динамо

26 января исполняется 100 лет со дня рождения легендарного капитана киевского «Динамо» начала 1950-х Федора Дашкова. Федор Федорович – яркий воспитанник харьковского футбола. В свое время он проторил путь в Киев многим своим землякам, внесшим существенный вклад во внутренние и международные победы динамовского клуба. Вспомним, как это было, и расположим харьковских киевлян на виртуальном поле по схеме 4–3–3 (хотя и 4–2–4 в этом контексте выглядела бы органично). Правда, некоторым придется ситуативно изменить игровое амплуа.

Вратарь: Игорь Кутепов (родился в 1965 г.)

Уроженец поселка Первомайский Игорь Кутепов (как раз в год его рождения этот населенный пункт получил статус райцентра) перешел в киевское «Динамо» из «Металлиста» в последний год существования Советского Союза. Как вспоминал сам кипер в одном из интервью, в Киев его пригласил Валерий Лобановский. Конкуренция за место в воротах? Не без того. Жидков, Мартинкенас – мастеровитые вратари. Однако Кутепов на поле доказывал свое преимущество. В составе «Динамо» он дважды подряд становился чемпионом Украины, выигрывал национальный кубок, уверенно проведя финальный матч против «Карпат» (пропустил только с пенальти под занавес игры). Мне лично среди голкиперских добродетелей Кутепова запомнилась его едва ли не безошибочная игра на выходах. Сам Игорь, к слову, утверждал в одном из интервью, что «игра на выходах – самый сложный элемент игры вратаря». Именно так – с игрой слов – и напечатали эту фразу в одной из газет в то время.

А еще помню матч 7 ноября 1993 г. в Киеве между динамовцами и «Черноморцем». На трибунах тогдашнего Республиканского обсуждали трагическую смерть тренера гандбольного киевского «Спартака» Игоря Турчина, киевляне быстро забили два гола, а затем какой-то немец с первых рядов нижнего яруса горячо призывал одесситов к атакующим действиям. Однако все попытки гостей Игорь Кутепов свел насмарку. Особенно мне запомнилось интервью Кутепова, размещенное в программке к тому матчу. Специфика его в том, что беседу вела гандбольный вратарь Светлана Морозова, а название диалог имел следующее: «Между нами, вратарями…». Повод для интервью – признание Кутепова лучшим игроком Динамо в октябре того года. Так вот Кутепов в этом разговоре признается: если бы мог все начать сначала, то выбрал бы другое амплуа, и что иногда ему снятся те пропущенные мячи, в которых есть его вина. Второе – это свидетельство ответственности и того, что Кутепов добросовестно работал на футбольном поле. А первое… Не знаю, как сложилось бы на другой позиции, но, во всяком случае, его вратарская карьера получилась довольно успешной.

Защитники: Константин Фомин (1903–1964), Вячеслав Хруслов (родился в 1962 г.), Борис Деркач (1964–2019), Владимир Бессонов (родился в 1958 г.)

Уроженец Харькова Константин Фомин – на своем законном месте: левый защитник. Невысокий, жесткий, плотный, коренастый, он владел всеми известными приемами отбора мяча и выделялся новаторством, едва ли не первым в СССР овладел игрой в подкате, отличался и фирменным ударом с разворотом корпуса чуть ли не на 180 градусов. И такая игровая стилистика стала его фирменным знаком. Внес свою лепту в «серебро» киевлян в первом клубном чемпионате СССР весной 1936 г. Принял участие в памятном матче против ленинградской «Красной Зари»: на выезде киевляне победили со счетом 7:2. Примечательно, что именно Константин Васильевич стал первым футболистом – заслуженным мастером спорта в УССР. Правда, как свидетельствуют очевидцы, испытания этим званием он не выдержал, ведь новоиспеченный ЗМС стал весьма высокомерным и снискал сомнительную славу едва ли не самого грубого игрока в советском футболе.

Хотя Вячеслав Хруслов и родился в Харькове, за «Металлист» поиграл лишь на склоне игровой карьеры. Дорога к «Динамо» у него был весьма тернистой: через «Маяк» из родного города, житомирское «Полесье», сумской «Автомобилист». В «Динамо» он дебютировал аж в 30-летнем возрасте. Стал в столичном клубе чемпионом и обладателем Кубка Украины. Примечательно, что прошел путь от нападающего (в начале занятий футболом) до защитника. К сожалению, травмы не позволили ему полностью проявить свои таланты в составе «Динамо».

Борис Деркач – человек трагической судьбы. Взлеты и падения сопровождали его на протяжении всей жизни. «Золотой дубль» с киевским «Динамо» в 1990 г. и связь с бандитами в Венгрии, тюремное заключение и попытка побега, досидка срока уже в Украине и досрочное освобождение за хорошее поведение, создание семьи, рождение детей, возвращение в футбол и игромания, развод и паломничество за длинной валютой в Малайзию, падение на самое дно, нищета-грязное рубище и возвращение в Украину и в частности в родной Харьков, беспризорность и битье баклуш и, в конце концов, смерть, вероятно, от плеврита – сногсшибательный сюжет, достойный сериала. А в киевском «Динамо» он запомнился исключительным исполнением стандартов, став, по выражению одного из динамовских болельщиков, «предтечей Алиева» на этом поприще.

ФК Динамо. Владимир Бессонов

Владимир Бессонов – настоящая легенда «Динамо», 6-кратный чемпион СССР. Универсал из универсалов, он также прошел путь от передней линии до линии обороны. Почти полтора десятка лет отдал «Динамо» как игрок. Несмотря на многочисленные травмы, он настойчиво прокладывал себе путь к футбольным вершинам и познал вкус футбольной славы. Владимир Васильевич и вне футбольного поля является решительным, принципиальным человеком, способным на поступок. Чего стоит только его выход из рядов КПСС в 1988-м и участие в Территориальной обороне во время нынешней войны! Ну, а афоризмы Бессонова – это отдельный и весомый вклад в футбольную лексику.

Полузащитники: Сергей Малько (родился в 1953 г.), Виктор Рогозянский (1913–1980), Петр Паровышников (1907–1981)

Уроженец Песочина – крупнейшего среди пригородов Харькова – Сергей Малько в середине 1970-х защищал сначала цвета «Металлиста», а в дальнейшем – «Днепра». В 1978 г. перешел в киевское «Динамо». Видимо, способный полузащитник задержался бы в команде Валерия Лобановского на более долгое время, однако домашние матчи того сезона киевляне стали проводить в Харькове, и соблазн вернуться на родину для почти 25-летнего парня оказался непреодолимым.

Уроженец крупнейшего областного центра Украины Виктор Рогозянский играл за Динамо во второй половине 1940-х, в послевоенные годы (а сам Виктор Дмитриевич был участником Второй мировой войны, имел боевые награды). Непростое время в том числе и для «Динамо». В 1946-м Рогозянский отличился голом в ворота сталинградского «Трактора», который помог киевлянам добыть выездную победу 3:2. Ближе к концу 1940-х перешел в харьковский «Локомотив», где и закончил игровую карьеру.

Петр Паровышников был нападающим, однако расположу его на правом фланге полузащиты. Воспитанник харьковского футбола на заре карьеры защищал цвета клубов с весьма экзотическими названиями «Горец», «Комета», в дальнейшем была «Холодная гора», базировавшаяся в одноименном районе Харькова, впоследствии – харьковское «Динамо». А с 1933 г. играл в киевском «Динамо». Кто-то из газетчиков в свое время назвал символичным переезд Паровышникова в Киев практически одновременно с перебазированием столицы республики из Харькова на берега Днепра. Как и Константин Фомин, Петр Гаврилович приложился к «серебру» «Динамо» в первом союзном чемпионате. А вскоре, как позже вспоминали очевидцы, Фомин убедил Паровышникова вместе вернуться в Харьков.

Нападающие: Федор Дашков (1924–1987), Артем Беседин (родился в 1996 г.), Павел Виньковатов (1921–1987)

Федору Дашкову капитанская повязка пошла на пользу. В сезоне-1951 он отмечался забитыми мячами раз в два матча, появилась у него этакая алчность к голам. Скорость, умение стремительно принять, может, и простое, но нередко правильное решение на поле были основными его игровыми добродетелями. Нехватка изобретательности на футбольном поле? В те времена это не выглядело такой уж скверной чертой. Изобретательности добавлял его партнер по нападению и земляк-харьковчанин Павел Виньковатов, дебютировавший в «Динамо» 19-летним юношей еще в 1941-м, а в конце 1940-х трижды подряд становившийся лучшим бомбардиром киевлян. Созвучно тому времени и прозвище таранного форварда – «Танк». Слыл человеком, серьезно относящимся к спортивному режиму (в те годы – большая редкость). Внес весомый вклад в «серебряный» успех киевлян в сезоне-1952. В частности, забил очень важный гол на выезде московским одноклубникам – конкурентам за места на пьедестале, а в итоге киевские гости выиграли тот поединок с крупным счетом 3:0. Абсолютно уникальный матч дуэт харьковских киевлян выдал в сезоне-1951. Тогда московских автозаводцев команда из столицы Украины победила на их поле со счетом 5:3, а Дашков и Виньковатов отличились «дублем» каждый! К слову, уже в домашнем матче с теми же автозаводцами Дашков в том же году сделал хет-трик, а сама игра принесла ничейный результат – 4:4. Хет-трик в исполнении Дашкова увидела и 60-тысячная киевская торсида чуть позже в матче против московского клуба ВМС (общий счет – 4:0). На тот же сезон пришелся и лучший матч Виньковатова в составе киевского «Динамо»: наши земляки на радость 50-тысячной аудитории победили в домашнем поединке с ленинградским одноклубниками 3:0, а все три мяча – авторства Павла Ивановича.

Противоречивым получился киевский этап карьеры Артема Беседина. Взлеты и падения, демонстрация жажды борьбы и голевого чутья и продолжающаяся безголевая засуха, дотравменное бесстрашие на поле и подсознательный страх от возможного рецидива после длительного восстановления, допинговое эмбарго и надежда на перезапуск карьеры. Вроде бы, недавно еще игрок сборной, а ныне – где-то в ссылке в не самой футбольной стране (правда, стал чемпионом в составе своего нынешнего клуба и отличился голом в так называемом матче-скудетто). К сожалению, тяжелая травма, полученная Артемом на Euro-2020(21) в матче против шведов, похоже, сделала невозможным его дальнейший рост. Хотя очень хотел бы ошибиться.

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«А что это за паренек с непослушной шевелюрой?» – с такого вопроса начался диалог двух завсегдатаев (несмотря на все эпидемии-запреты!) матчей динамовской молодежки несколько лет назад. «Кирилл Пашко приехал к нам из Харькова», – послышалось в ответ. Талантливые харьковчане продолжают упорно стучать в двери основной команды киевского «Динамо». И искренне надеюсь, что перспективная молодежь из первой столицы вскоре громко заявит о себе. Как там написал будущий глава украинского футбола Андрей Шевченко в соцсетях: «Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей». Точное определение, что и говорить! А современным наследникам славы Дашкова, Виньковатова, Бессонова есть что продемонстрировать широкой футбольной общественности. Будем внимательно следить за их ростом. Кто знает, может, со временем и приравняем их к легендам.