Ястремская повторила невероятное достижение 1978 года на Australian Open

В ночь на 24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла 50-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

Ястремская стартовала на соревнованиях в Мельбурне с отбора. Таким образом, Даяна стала первой теннисисткой из квалификации с 1978 года, которая дошла до полуфинала Australian Open. Если учитывать все 4 турнира серии Grand Slam, то Ястремская – только пятая полуфиналистка-квалифаерша.

5 теннисисток из квалификации, которые доходили до полуфиналов турнира Grand Slam

Также Даяна стала только 4-й теннисисткой, которая дошла до полуфинала австралийского мейджора, обыграв в основной сетке исключительно соперниц из топ-50 рейтинга WTA (Габриэла Сабатини – 1994, Мартина Хингис – 1997, Доминика Цибулкова – 2014).

