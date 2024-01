Ястремская повторила уникальное достижение 1999 года на турнирах Grand Slam

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.

Ястремская стартовала на кортах Мельбурна с отбора. Сейчас ее винстрик составляет 7 матчей.

Даяна стала первой теннисисток из квалификации с 1999 года, которой удалось выиграть двух победительниц турниров серии Grand Slam на одном мейджоре (Маркета Вондроушова и Виктория Азаренко).

25 лет назад таким достижением отметилась Елена Докич (Австралия) на Уимблдоне. Тогда 16-летняя австралийка выиграла у Мэри Пирс и Мартины Хингис.

Даяна впервые сыграет в четвертьфинале мейджора. В 1/4 финала Aus Open 2024 Ястремская встретится с Линдой Носковой.

2 - Dayana Yastremska is the second qualifier in the Open Era to defeat two former Grand Slam champions in a Women’s Singles Major event after Jelena Dokic in Wimbledon 1999 (vs Martina Hingis and Mary Pierce). Enlightening.#ausopen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/5jwD6bYwWn