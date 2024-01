20 января на «Стадио Фриули» стартовал матч 21-го тура Серии А между командами «Удинезе» и «Милан».

На 35-й минуте встречи поединок был прерван из-за расистских высказываний в адрес голкипера «дьяволов» Майка Меньяна.

Фанаты хозяев жестко оскорбляли вратаря. Меньян сказал об этом судье, а затем покинул поле.

Вся команда «Милана» отправилась за своим партнером в подтрибунное помещение, уговаривая его продолжить игру. Когда все участники матча снова вышли на поле, поединок был возобновлен.

После первого тайма счет в игре 1:1. На 31-й минуте за «Милан» забил Рубен Лофтус-Чик, а на 42-й счет сравнял Лазар Самарджич.

ВИДЕО. Скандал в Италии. Матч Милана был прерван из-за расистских выкриков

🚨 Udinese-AC Milan game has been suspended for 10 minutes due to racist chants from Udinese fans to Mike Maignan.



Maignan told the referee first — then he decided to leave the pitch.



French GK returned after 10 mins as game restarted.



What a shame. We’re with you, Mike ❤️✊🏾 pic.twitter.com/N5wHdzbf7t