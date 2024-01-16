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Италия
16 января 2024, 15:23 |
3221
1

ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения

Португалец с трудом сдерживал слезы

16 января 2024, 15:23 |
3221
1
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня «Рома» официально сообщила об увольнении главного тренера команды Жозе Моуриньо. В сети появилось видео, на котором португалец в последний раз покидает тренировочную базу клуба в Тригории.

Возле выезда с базы автомобиль с Моуриньо остановился, и сам португалец недолго пообщался с фанатами «Ромы». «Особенный» выглядел грустно и с трудом сдерживал слезы.

Что касается фанатов, то они благодарили Моуриньо за работу и скандировали его имя. Моуриньо работал с «Ромой» с лета 2021 года, в 2022 году привел команду к победе в Лиге конференций.

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Источник Corriere dello Sport
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patrick
Настільки особливий, що там де він не працював, його завжди звільняли 
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