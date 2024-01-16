ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
Португалец с трудом сдерживал слезы
Сегодня «Рома» официально сообщила об увольнении главного тренера команды Жозе Моуриньо. В сети появилось видео, на котором португалец в последний раз покидает тренировочную базу клуба в Тригории.
Возле выезда с базы автомобиль с Моуриньо остановился, и сам португалец недолго пообщался с фанатами «Ромы». «Особенный» выглядел грустно и с трудом сдерживал слезы.
Что касается фанатов, то они благодарили Моуриньо за работу и скандировали его имя. Моуриньо работал с «Ромой» с лета 2021 года, в 2022 году привел команду к победе в Лиге конференций.
José Mourinho leaving Roma's training camp for one last time.— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) January 16, 2024
Damn..💔pic.twitter.com/IdA2Xz6Myz
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