ОФИЦИАЛЬНО. Особенный минус. Жозе Моуриньо покинул Рому

Португальский тренер Жозе Моуриньо покинул римскую «Рому», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что «волкки» уволили «особенного» тренера и весь его штаб, но желают португальцу удачи и благодарят за время работы в клубе.

Жозе Моуриньо возглавил «Рому» в июле 2021 года. С 60-летним специалистом во главе команда провела 138 матчей, набирая в среднем по 1.7 очка за игру, что является худшим показателем в тренерской карьере Моуриньо (такой же был у «Лейрии» в сезоне 2001/02). Тем не менее Жозе сумел привезти трофей в Рим - кубок Лиги конференций 2021/22.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ромы» может стать клубная легенда Даниэле Де Росси.