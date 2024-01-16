Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Особенный минус. Жозе Моуриньо покинул Рому
Италия
16 января 2024, 10:46 | Обновлено 16 января 2024, 11:01
3487
5

ОФИЦИАЛЬНО. Особенный минус. Жозе Моуриньо покинул Рому

«Волки» уволили «особенного» тренера

16 января 2024, 10:46 | Обновлено 16 января 2024, 11:01
3487
5
ОФИЦИАЛЬНО. Особенный минус. Жозе Моуриньо покинул Рому
ФК Рома. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуриньо покинул римскую «Рому», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что «волкки» уволили «особенного» тренера и весь его штаб, но желают португальцу удачи и благодарят за время работы в клубе.

Жозе Моуриньо возглавил «Рому» в июле 2021 года. С 60-летним специалистом во главе команда провела 138 матчей, набирая в среднем по 1.7 очка за игру, что является худшим показателем в тренерской карьере Моуриньо (такой же был у «Лейрии» в сезоне 2001/02). Тем не менее Жозе сумел привезти трофей в Рим - кубок Лиги конференций 2021/22.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ромы» может стать клубная легенда Даниэле Де Росси.

По теме:
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне
Источник: два экс-игрока Динамо возглавят юношеские команды Украины
Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу отставка
Источник ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения
Футбол | 16 января 2024, 10:22 0
«Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения
«Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения

Бывший главный тренер «Динамо» рад, что Артем «вылез»

Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Футбол | 15 января 2024, 16:16 4
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере

Полузащитник должен продлить контракт с «горняками»

Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Футбол | 15.01.2024, 14:58
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона
Война | 16.01.2024, 03:30
Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона
Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Футбол | 15.01.2024, 16:00
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rzechpospolita
Щось останнім часом, він (Жозе Моуріньо) часто в своїх інтерв'ю згадував Мудрика) Чи не задумав там Тодд Болі  назначити його керманичем ФК Челсі)?  
Ответить
0
Burevestnik
хто із топ тренерів  має  кубки Ліги Чемпіонів, Ліги Європи і Ліги Конференцій. 
Мабуть ніхто. 
а "особливий" має.   але час "особливості" минув...
Ответить
0
Костя Шевченко
Такі не тонуть, не переживайте за нього.
Ответить
0
Raien
Який крутий він був. Який жалюгідний став 😕 
Ответить
0
pol-55
До літа в оплачувана відпустка,а потім якийсь клуб запропонує роботу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 20
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем