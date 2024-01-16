ОФИЦИАЛЬНО. Особенный минус. Жозе Моуриньо покинул Рому
«Волки» уволили «особенного» тренера
Португальский тренер Жозе Моуриньо покинул римскую «Рому», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что «волкки» уволили «особенного» тренера и весь его штаб, но желают португальцу удачи и благодарят за время работы в клубе.
Жозе Моуриньо возглавил «Рому» в июле 2021 года. С 60-летним специалистом во главе команда провела 138 матчей, набирая в среднем по 1.7 очка за игру, что является худшим показателем в тренерской карьере Моуриньо (такой же был у «Лейрии» в сезоне 2001/02). Тем не менее Жозе сумел привезти трофей в Рим - кубок Лиги конференций 2021/22.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ромы» может стать клубная легенда Даниэле Де Росси.
Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024
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