Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ
«Шпоры» уступают по результативности в нынешнем сезоне только «Манчестер Сити»
Сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 21-м туре английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» установил клубный рекорд.
Как сообщает Opta, «шпоры» забивают в каждом из последних 33 сыгранных матчей в чемпионате Англии. Последний раз лондонцы ушли с поля, «несолоно хлебавши», 4 марта прошлого года, уступив на выезде «Вулверхэмптону» (0:1). Примечательно, что больше половины поединков голевой серии (21) «Тоттенхэм» провел без легенды и лучшего бомбардира клуба Гарри Кейна, перешедшего летом 2023-го в «Баварию».
Добавим, что на данный момент у подопечных Ангелоса Постекоглу в нынешнем сезоне АПЛ 44 забитых мяча – больше только у «Манчестер Сити» (48).
33 - Tottenham have now scored in each of their last 33 Premier League games since a 0-1 defeat at Wolves in March last season, now the outright longest scoring run in the club's league history. Unstoppable. pic.twitter.com/M5ycBrYnE5— OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2024
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