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Англия
15 января 2024, 13:47 | Обновлено 15 января 2024, 14:14
517
0

Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ

«Шпоры» уступают по результативности в нынешнем сезоне только «Манчестер Сити»

15 января 2024, 13:47 | Обновлено 15 января 2024, 14:14
517
0
Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 21-м туре английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» установил клубный рекорд.

Как сообщает Opta, «шпоры» забивают в каждом из последних 33 сыгранных матчей в чемпионате Англии. Последний раз лондонцы ушли с поля, «несолоно хлебавши», 4 марта прошлого года, уступив на выезде «Вулверхэмптону» (0:1). Примечательно, что больше половины поединков голевой серии (21) «Тоттенхэм» провел без легенды и лучшего бомбардира клуба Гарри Кейна, перешедшего летом 2023-го в «Баварию».

Добавим, что на данный момент у подопечных Ангелоса Постекоглу в нынешнем сезоне АПЛ 44 забитых мяча – больше только у «Манчестер Сити» (48).

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Источник Opta
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