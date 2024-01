Тоттенхэм установил впечатляющий клубный рекорд в АПЛ

Сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 21-м туре английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» установил клубный рекорд.

Как сообщает Opta, «шпоры» забивают в каждом из последних 33 сыгранных матчей в чемпионате Англии. Последний раз лондонцы ушли с поля, «несолоно хлебавши», 4 марта прошлого года, уступив на выезде «Вулверхэмптону» (0:1). Примечательно, что больше половины поединков голевой серии (21) «Тоттенхэм» провел без легенды и лучшего бомбардира клуба Гарри Кейна, перешедшего летом 2023-го в «Баварию».

Добавим, что на данный момент у подопечных Ангелоса Постекоглу в нынешнем сезоне АПЛ 44 забитых мяча – больше только у «Манчестер Сити» (48).

33 - Tottenham have now scored in each of their last 33 Premier League games since a 0-1 defeat at Wolves in March last season, now the outright longest scoring run in the club's league history. Unstoppable. pic.twitter.com/M5ycBrYnE5