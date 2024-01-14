В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Расмус Хойлунд, однако вскоре Ришарлисон сравнял счет.

На 40-й минуте за «МЮ» забил Маркус Рэшфорд с передачи Хойлунда.

Окончательный счет матча (2:2) для «Тоттенхэма» установил Родриго Бентанкур на 46-й минуте, причем голевой пас ему отдал новичок «шпор» Тимо Вернер.

«Манчестер Юнайтед» (32 очка) входит в топ-7 АПЛ. «Тоттенхэм» (40 баллов) занимает 5-ю позицию.

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АПЛ. 21-й тур, 14 января

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 – Ришарлисон, 19 Бентанкур, 46

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