Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2. Ассист Вернера за шпор. Видео голов и обзор
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В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Расмус Хойлунд, однако вскоре Ришарлисон сравнял счет.
На 40-й минуте за «МЮ» забил Маркус Рэшфорд с передачи Хойлунда.
Окончательный счет матча (2:2) для «Тоттенхэма» установил Родриго Бентанкур на 46-й минуте, причем голевой пас ему отдал новичок «шпор» Тимо Вернер.
«Манчестер Юнайтед» (32 очка) входит в топ-7 АПЛ. «Тоттенхэм» (40 баллов) занимает 5-ю позицию.
АПЛ. 21-й тур, 14 января
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 – Ришарлисон, 19 Бентанкур, 46
Видео голов и обзор матча
События матча
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