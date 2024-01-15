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Англия
15 января 2024, 06:41 | Обновлено 15 января 2024, 06:42
73
0

Эрик тен ХАГ: «Мы бились и отдали все силы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом»

15 января 2024, 06:41 | Обновлено 15 января 2024, 06:42
73
0
Эрик тен ХАГ: «Мы бились и отдали все силы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью своей команды с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ.

«Я весьма разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча – это немного расстраивает. Но нужно принимать все как есть.

Отношение команды к делу, ее дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, не только для тех, кто за «МЮ», потому что он проходил в отличном темпе.

В состав возвращаются такие опытные футболисты, как Каземиро, Мартинес, Люк Шоу. Когда они пополнят состав, команда будет сильна.

Начало было очень хорошим, в первом тайме мы забили два отличных гола. Было приятно видеть, как мы прорвали оборону и действовали прямолинейно. Поэтому очень разочаровывает, когда не удается победить.

Прежде всего, нам нужно защищаться всей командой, играть компактно и атаковать крайних защитников. Это ломает линии, и вы создаете моменты.

Думаю, мы можем быть более спокойными и собранными при владении мячом. Мы отдали столько пространства, что было непросто делать передачи в центре поля», – сказал наставник МЮ.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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