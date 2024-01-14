Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.01.2024 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2024, 01:14 | Обновлено 14 января 2024, 01:26
37
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 января в 18:30 по Киеву

14 января 2024, 01:14 | Обновлено 14 января 2024, 01:26
37
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

14 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 17:30 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда переживает крайне непростой сезон. Особенно на фоне прошлого цикла, когда новый менеджер, Эрик тен Хаг, завоевал с новыми подопечными третье место в АПЛ, еще и в сочетании с Кубком Лиги. Сейчас голландец фигурирует среди фаворитов на увольнение. И такая отставка уже никого не удивит, провалов хватает. Сначала красные дьяволы вылетели из Кубка Лиги. Потом был намного более серьезный провал, с последним местом в достаточно простом квартете - сильнее была не только Бавария, но и Галатасарай с Копенгагеном. Да и в АПЛ с учетом 1:2 от Ноттингем Форест поражений стало всего на 1 меньше, чем побед, 9 против 10. Уиган в кубке Англии хотя бы обыграли 2:0.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне утратил позиции: если в 2022-м году Конте стал героем, невероятным рывком вытащив шпор на 4-е, лигочемпионовское место, то потом он же во многом все и развалил, оставшись без работы. А команда не пробилась в еврокубки вообще. Это стало последней каплей для Харри Кейна - тот ушел в Баварию. Тем не менее, Эндж Постекоглу смог прекрасно дебютировать в английском футболе. Он с новыми подопечными выиграл 8 из 10 матчей и, набрав 26 очков, лидировал по итогам октября. Но потом Хотспурс резко сдали: да, с Манчестер Сити была зрелищная ничья, но она сочеталась с 4-мя поражениями. Но в декабре снова началась серия побед - во всех матчах, кроме 2:4 с Брайтоном. Выбили в кубке Бернли: единственный гол на 78-й минуте забил Порро. Уже, похоже, сказывается отъезд на Кубок Азии лидера, Сона. Впрочем, уже арендовали Вернера. Заодно, купив Дрэгушина за 30 миллионов в оборону, отпустили в Мюнхен Дайера - аренда с выкупом.

Статистика личных встреч

У МЮ было 4 победы кряду. Но в прошлом году лучше получалось у Тоттенхэма: 2:2 в апреле, 2:0 в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают МЮ фаворитом. Но они уже массу раз теряли очки дома. Шпоры хороши, ждем тут, что они не проиграют (коэффициент - 1,76).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Альмерия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер мчится за скудетто, Эмполи без Коваленко проиграл Вероне
Футбол | 13 января 2024, 23:52 0
Интер мчится за скудетто, Эмполи без Коваленко проиграл Вероне
Интер мчится за скудетто, Эмполи без Коваленко проиграл Вероне

В Серии А состоялось два поединка

Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Футбол | 13 января 2024, 10:45 0
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере

Элано считает, что ему не следовало покидать Англию так рано

«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
Футбол | 13.01.2024, 09:54
«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом
Футбол | 13.01.2024, 18:49
ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом
ВИДЕО. Безус забил супергол за Омонию дальним ударом
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Футбол | 13.01.2024, 17:32
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
12.01.2024, 07:23 15
Теннис
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
12.01.2024, 09:09 20
Теннис
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
12.01.2024, 18:28 8
Футбол
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
12.01.2024, 16:48 10
Биатлон
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
13.01.2024, 11:39
Теннис
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 8
Футбол
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем