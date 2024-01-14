Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

14 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 17:30 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда переживает крайне непростой сезон. Особенно на фоне прошлого цикла, когда новый менеджер, Эрик тен Хаг, завоевал с новыми подопечными третье место в АПЛ, еще и в сочетании с Кубком Лиги. Сейчас голландец фигурирует среди фаворитов на увольнение. И такая отставка уже никого не удивит, провалов хватает. Сначала красные дьяволы вылетели из Кубка Лиги. Потом был намного более серьезный провал, с последним местом в достаточно простом квартете - сильнее была не только Бавария, но и Галатасарай с Копенгагеном. Да и в АПЛ с учетом 1:2 от Ноттингем Форест поражений стало всего на 1 меньше, чем побед, 9 против 10. Уиган в кубке Англии хотя бы обыграли 2:0.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне утратил позиции: если в 2022-м году Конте стал героем, невероятным рывком вытащив шпор на 4-е, лигочемпионовское место, то потом он же во многом все и развалил, оставшись без работы. А команда не пробилась в еврокубки вообще. Это стало последней каплей для Харри Кейна - тот ушел в Баварию. Тем не менее, Эндж Постекоглу смог прекрасно дебютировать в английском футболе. Он с новыми подопечными выиграл 8 из 10 матчей и, набрав 26 очков, лидировал по итогам октября. Но потом Хотспурс резко сдали: да, с Манчестер Сити была зрелищная ничья, но она сочеталась с 4-мя поражениями. Но в декабре снова началась серия побед - во всех матчах, кроме 2:4 с Брайтоном. Выбили в кубке Бернли: единственный гол на 78-й минуте забил Порро. Уже, похоже, сказывается отъезд на Кубок Азии лидера, Сона. Впрочем, уже арендовали Вернера. Заодно, купив Дрэгушина за 30 миллионов в оборону, отпустили в Мюнхен Дайера - аренда с выкупом.

Статистика личных встреч

У МЮ было 4 победы кряду. Но в прошлом году лучше получалось у Тоттенхэма: 2:2 в апреле, 2:0 в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают МЮ фаворитом. Но они уже массу раз теряли очки дома. Шпоры хороши, ждем тут, что они не проиграют (коэффициент - 1,76).