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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.01.2024 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2024, 12:13 | Обновлено 12 января 2024, 12:20
69
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 18:30 матч чемпионата Англии

12 января 2024, 12:13 | Обновлено 12 января 2024, 12:20
69
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

В субботу, 14 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают 8 место, имея 31 очко. У «шпор» 5-я позиция и 39 пунктов.

Видеотрансляцию матча проводит «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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