Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 18:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 14 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
В таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают 8 место, имея 31 очко. У «шпор» 5-я позиция и 39 пунктов.
Видеотрансляцию матча проводит «Setanta Sports».
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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