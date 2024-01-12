В субботу, 14 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают 8 место, имея 31 очко. У «шпор» 5-я позиция и 39 пунктов.

Видеотрансляцию матча проводит «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию

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