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Манчестер Юнайтед
14.01.2024 18:30 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
14 января 2024, 20:31 | Обновлено 14 января 2024, 20:49
471
1

Гол и ассист Хойлунда принесли Ман Юнайтед ничью с Тоттенхэмом

«Манчестер Юнайтед» входит в топ-7 чемпионата Англии

14 января 2024, 20:31 | Обновлено 14 января 2024, 20:49
471
1
Гол и ассист Хойлунда принесли Ман Юнайтед ничью с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Расмус Хойлунд, однако вскоре Ришарлисон сравнял счет.

На 40-й минуте за «МЮ» забил Маркус Рэшфорд с передачи Хойлунда.

Окончательный счет матча (2:2) для «Тоттенхэма» установил Родриго Бентанкур на 46-й минуте, причем голевой пас ему отдал новичок «шпор» Тимо Вернер.

«Манчестер Юнайтед» (32 очка) входит в топ-7 АПЛ. «Тоттенхэм» (40 баллов) занимает 5-ю позицию.

АПЛ. 21-й тур, 14 января

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 – Ришарлисон, 19 Бентанкур, 46

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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December 32
Ничью принёс Бентанкур, потому что старый Эванс с ним не справился.  Но радости ни один клуб не испытал.
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