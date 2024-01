ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup

7 января состоялся финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии, в котором победу праздновали немцы (2:1).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек взяла для поляком первое очко в матчевом противостоянии, но в миксте с Хубертом Хуркачом проиграла на финальном тай-брейке Лауре Зигемунд и Александру Звереву.

После завершения матча лучшая польская теннисистка не смогла сдержать слез. Отметим, что она выиграла все пять одиночных матчей на турнире, а также два из трех в миксте и заслуженно была признана самым ценным игроком United Cup.

Leaving it all on the court 🇵🇱



Blessed to have so much heart and soul at #UnitedCup 🙏 pic.twitter.com/ArCwkL2Knl