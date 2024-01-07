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  4. Победы Свёнтек не хватило. Германия обыграла Польшу в финале United Cup
ATP
07 января 2024, 15:50 |
303
0

Победы Свёнтек не хватило. Германия обыграла Польшу в финале United Cup

Немцы стали победителями второго розыгрыша турнира

07 января 2024, 15:50 |
303
0
Победы Свёнтек не хватило. Германия обыграла Польшу в финале United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд и Александр Зверев

7 января состоялся финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.

В первой встрече действующий лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Вторыми на корт вышли мужчины, Александр Зверев в тяжелом противостоянии с Хубертом Хуркачем сумел сравнять счет, отыграв два матчбола на тай-брейке второй партии.

Все решилось в миксте, где немецкий дуэт оказался успешнее на финальном тай-брейке до 10 очков.

United Cup. Польша – Германия – 1:2

Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 6:3, 6:0
Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 6:7(3), 7:6(6), 6:4
Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6(4)

Отметим, что Свёнтек на этом турнире выиграла все матчи одиночного разряда.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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