Победы Свёнтек не хватило. Германия обыграла Польшу в финале United Cup

7 января состоялся финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.

В первой встрече действующий лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Вторыми на корт вышли мужчины, Александр Зверев в тяжелом противостоянии с Хубертом Хуркачем сумел сравнять счет, отыграв два матчбола на тай-брейке второй партии.

Все решилось в миксте, где немецкий дуэт оказался успешнее на финальном тай-брейке до 10 очков.

United Cup. Польша – Германия – 1:2

Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 6:3, 6:0

Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 6:7(3), 7:6(6), 6:4

Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6(4)

Отметим, что Свёнтек на этом турнире выиграла все матчи одиночного разряда.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей