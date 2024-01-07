Победы Свёнтек не хватило. Германия обыграла Польшу в финале United Cup
Немцы стали победителями второго розыгрыша турнира
7 января состоялся финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.
В первой встрече действующий лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.
Вторыми на корт вышли мужчины, Александр Зверев в тяжелом противостоянии с Хубертом Хуркачем сумел сравнять счет, отыграв два матчбола на тай-брейке второй партии.
Все решилось в миксте, где немецкий дуэт оказался успешнее на финальном тай-брейке до 10 очков.
United Cup. Польша – Германия – 1:2
Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 6:3, 6:0
Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 6:7(3), 7:6(6), 6:4
Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6(4)
Отметим, что Свёнтек на этом турнире выиграла все матчи одиночного разряда.
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей
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