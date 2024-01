Севилья работает над трансфером иранского нападающего

Испанская «Севилья» контактировала с леверкузенским «Байером» о подписании иранского нападающего Сердара Азмуна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме этого, короли Лиги Европы работают над арендным соглашением нападающего «Челси» Давида Датро Фофана. Ивуариец сейчас является приоритетным вариантом для усиления атаки.

В этом сезоне 29-летний Сердар Азмун выступает за римскую «Рому» на правах годичной аренды, но получает совсем немного игровой практики. На его счету 14 матчей в кампании 2023/24 (0 выходов в старте, всего 258 минут на поле), в которых иранцу удалось отличиться 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

🚨⚪️🔴 Excl: Sevilla have approached Bayer Leverkusen for Sardar Azmoun in order to understand if possible to sign him and break current AS Roma loan.



Sevilla are working to sign two strikers, David Datro Fofana deal advancing as priority as revealed. 🇨🇮 pic.twitter.com/Bdlx3GCuRT