Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Элина не без проблем обыграла Ван Сию в полуфинале турнира в Окленде
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71) за 2 часа и 10 минут.
WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала
Ван Сию (Китай) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 3:6
Украинка несколько раз брала медицинский тайм-аут. Несмотря на проблемы со здоровьем, в частности Элина продолжает играть с тейпом на ноге, Свитолина сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета и выйти в финал соревнований.
Это была первая встреча теннисисток.
Для Свитолиной это был 45-й полуфинал на уровне WTA, в котором она одержала 21 победу.
В матче за титул в Окленде Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (CША). Стоит также отметить, что Коко в прошлом году взяла титул на этих кортах.
На пути в финал турнира Свитолина обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боукзову и теперь Ван Сию. В 2024 году винстрик Элины состоит из 4 матчей. Это будет первый финал для украинки в новом сезоне.
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Comeback complete ✅@ElinaSvitolina fights her way back and into the final after defeating Wang Xiyu 2-6, 6-4, 6-3. #ASBClassic pic.twitter.com/z13WHl7ZWo— wta (@WTA) January 6, 2024
Are you ready for it? 🍿@CocoGauff takes on @ElinaSvitolina for the #ASBClassic title! 🔥 pic.twitter.com/UeaiRFM3mu— wta (@WTA) January 6, 2024
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За путевку в финал украинка сразится с китаянкой Ван Сию
Так, чистої насолоди від гри Еліни на цей раз отримати не вдалося, трьох сильних суперниць вона обіграла упевнено, а відверто посередній дала можливість помріяти про перемогу. Так буває, коли втручається фактор самопочуття. Зрештою, вирішальною зброєю вкотре став характер Еліни, за що їй шана і уклін.
Сподіваюся, фізіотерапевти зможуть за залишок доби створити диво, тому що в подібному фізичному стані на гру проти Гофф виходити немає сенсу. Якщо стан здоров`я не покращиться, з фіналу краще знятися.
Еліну з такою потрібною перемогою! Молодчинка!!
Щодо трьох сетів, то є тенісистки типу колишньої Ястремської, які викладаються на повну в 1 сеті, а вже в 2 здихають.
Матч повністю не дивилась.