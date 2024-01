Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71) за 2 часа и 10 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Ван Сию (Китай) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 3:6

Украинка несколько раз брала медицинский тайм-аут. Несмотря на проблемы со здоровьем, в частности Элина продолжает играть с тейпом на ноге, Свитолина сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета и выйти в финал соревнований.

Это была первая встреча теннисисток.

Для Свитолиной это был 45-й полуфинал на уровне WTA, в котором она одержала 21 победу.

В матче за титул в Окленде Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (CША). Стоит также отметить, что Коко в прошлом году взяла титул на этих кортах.

На пути в финал турнира Свитолина обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боукзову и теперь Ван Сию. В 2024 году винстрик Элины состоит из 4 матчей. Это будет первый финал для украинки в новом сезоне.



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine

Comeback complete ✅ @ElinaSvitolina fights her way back and into the final after defeating Wang Xiyu 2-6, 6-4, 6-3. #ASBClassic pic.twitter.com/z13WHl7ZWo

Are you ready for it? 🍿@CocoGauff takes on @ElinaSvitolina for the #ASBClassic title! 🔥 pic.twitter.com/UeaiRFM3mu