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WTA
06 января 2024, 09:05 | Обновлено 06 января 2024, 09:42
4107
14

Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году

Элина не без проблем обыграла Ван Сию в полуфинале турнира в Окленде

06 января 2024, 09:05 | Обновлено 06 января 2024, 09:42
4107
14
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71) за 2 часа и 10 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Ван Сию (Китай) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 3:6

Украинка несколько раз брала медицинский тайм-аут. Несмотря на проблемы со здоровьем, в частности Элина продолжает играть с тейпом на ноге, Свитолина сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета и выйти в финал соревнований.

Это была первая встреча теннисисток.

Для Свитолиной это был 45-й полуфинал на уровне WTA, в котором она одержала 21 победу.

В матче за титул в Окленде Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (CША). Стоит также отметить, что Коко в прошлом году взяла титул на этих кортах.

На пути в финал турнира Свитолина обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боукзову и теперь Ван Сию. В 2024 году винстрик Элины состоит из 4 матчей. Это будет первый финал для украинки в новом сезоне.


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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introvert
Розумничка.
Так, чистої насолоди від гри Еліни на цей раз отримати не вдалося, трьох сильних суперниць вона обіграла упевнено, а відверто посередній дала можливість помріяти про перемогу. Так буває, коли втручається фактор самопочуття. Зрештою, вирішальною зброєю вкотре став характер Еліни, за що їй шана і уклін. 
Сподіваюся, фізіотерапевти зможуть за залишок доби створити диво, тому що в подібному фізичному стані на гру проти Гофф виходити немає сенсу. Якщо стан здоров`я не покращиться, з фіналу краще знятися.
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+12
Показать Скрыть 5 ответов
Александр Ад
молодець!Зламала  спротив  китаянки в 3 сеті.дуже важка перемога,досвід і залізний характер допомогли.Так тримати!
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+10
Elis
Заберіть хтось клавіатуру в того, хто пише ці недолугі заголовки))
Еліну з такою потрібною перемогою! Молодчинка!! 
Щодо трьох сетів, то є тенісистки типу колишньої Ястремської, які викладаються на повну в 1 сеті, а вже в 2 здихають. 
Матч повністю не дивилась. 
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+8
freestyle2018
Перемога добре, а от самопочуття сьогодні було погане. Видно, що складна сітка все таки вимотала сили Еліни, як психологічні, так і моральні. Але навіть така Еліна сьогодні перемогла це добре. Це говорить про те, що в Еліни знову з'являється запас проти слабших суперниць. Фінал проти Коко вважаю грати потрібно, так як це черговий шанс у світі нагадати про Україну, що досі йде війна, досі гинуть люди кожен день і т.д. і т.п. Еліна молодець в будь-якому випадку мислить стратегічно, з Аделаїди вже знялася і після фіналу буде спокійно готувати себе до АО.
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+7
Serhii P.
Заголовок такий собі. Я розумію, якщо б вона виграла перший сет, і впевнено вела в другому, але в результаті, все завершилось в 3-х сетах, то так. Але ж вона перший сет програла, тому змушена була докладати надзусилля, щоб переламати хід матчу та виграти його.
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+3
sv_2000
Если здоровье норм, то, думаю, хорошие шансы Элиныив финале. В хорошем она тонусе, это видно. Можно будет завтра зарубиться, потом неделя отдыха перед АО.... Норм
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+2
Fdail
Якщо зі здоров'ям не все добре, то краще себе поберегти й показати максимум на Австралії. Ця водокачка як спосіб для самоствердження вже для досвідченої та доволі відомої тенісистки не потрібна. Але якщо Еля зможе відновитися, то з Гофф треба показати теніс вище рівнем ніж з Радукану та Боузковою. Гофф- це гравчиня , яка має доволі сильну подачу , неймовірну атлетичність та переміщення  , вміє сісти в глуху стіну та витримувати град потужнійших ударів ( таким чином вона юсо взяла), але , якщо суперниця дозволяє, буде грати дуже агресивно ( з минулого року відчутно покращила форхенд). Також, з минулого року досягла ментальної стійкості( що Марта так зробити й може) й складати ручки, як Ема, точно не буде. Тож, успіхів Еліні, вона й так неймовірно грає.
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0
Віталій Дубенський
Не згоден, що суперниці на цьому турнірі були сильними. Не слабкими були, але ж і не такими ж і сильними. Їх позиції в рейтингу приблизно показують їх силу на даний момент. Сьогодні Еля обіграла молоду суперницю, у якої рейтинг поки що явно нижчий за її сили та потенціал. Єдиною достойною суперницею в Окленді була і врешті залишилась Гофф. Побачимо, чи дозволить здоров'я нашій Еліні, другій сіяній на турнірі, позмагатись через два дні з першою сіяною. Коко вже зовсім не те дівча, яка Еліна обігравала три роки тому. Бажаємо успіху!
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-1
Олександр Радченко
С победой! Пусть лучше снимается с финала это лучше для здоровья, психологии и статистики. 
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-1
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