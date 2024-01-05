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  4. Назван футболист Жироны, который покинет клуб в зимнее трансферное окно
Испания
05 января 2024, 09:28 |
1182
0

Назван футболист Жироны, который покинет клуб в зимнее трансферное окно

Нил Сола заявил, что из команды уйдет Ибра Кебе

05 января 2024, 09:28 |
1182
0
Назван футболист Жироны, который покинет клуб в зимнее трансферное окно
ФК Жирона

Испанский инсайдер Нил Сола, который известен своей точной информацией по «Жироне», заявил, что руководство клуба не планирует продавать или отдавать в аренду кого-то из футболистов в зимнее трансферное окно, кроме одного игрока.

Речь идет про 23-летнего малийского опорного полузащитника Ибра Кебе. Недавно жиронцы продлили контракт с ним до завершения сезона 2025/26.

Источник утверждает, что Кебе отправится в аренду в другой клуб.

Таким образом, помимо Бернардо Эспиносы (ушел зимой в колумбийский «Атлетико Насьональ» свободным агентом), Кебе является единственным футболистом «Жироны», который покинет «красно-белых».

Больше всего трансферных слухов вокруг каталонской команды ходит про Артема Довбика и Алейша Гарсию. Ранее руководитель жиронцев Пере Гвардиола заявил, что никаких контактов по Гарсии не было.

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Жирона Артем Довбик Алейш Гарсия Бернардо Эспиноса аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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