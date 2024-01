Назван футболист Жироны, который покинет клуб в зимнее трансферное окно

Испанский инсайдер Нил Сола, который известен своей точной информацией по «Жироне», заявил, что руководство клуба не планирует продавать или отдавать в аренду кого-то из футболистов в зимнее трансферное окно, кроме одного игрока.

Речь идет про 23-летнего малийского опорного полузащитника Ибра Кебе. Недавно жиронцы продлили контракт с ним до завершения сезона 2025/26.

Источник утверждает, что Кебе отправится в аренду в другой клуб.

Таким образом, помимо Бернардо Эспиносы (ушел зимой в колумбийский «Атлетико Насьональ» свободным агентом), Кебе является единственным футболистом «Жироны», который покинет «красно-белых».

Больше всего трансферных слухов вокруг каталонской команды ходит про Артема Довбика и Алейша Гарсию. Ранее руководитель жиронцев Пере Гвардиола заявил, что никаких контактов по Гарсии не было.

👀🎙️Les operacions que té el @GironaFC en marxa pel gener són totalment independents a les sortides.



A banda de BERNARDO, sortirà IBRAHIMA KEBÉ com a cedit i el club NO VOL VENDRE ni NEGOCIAR per cap sortida més.



O CLÀUSULES o RES. @QueThiJugues / @SERGironaEsport