Назван футболист Жироны, который покинет клуб в зимнее трансферное окно
Нил Сола заявил, что из команды уйдет Ибра Кебе
Испанский инсайдер Нил Сола, который известен своей точной информацией по «Жироне», заявил, что руководство клуба не планирует продавать или отдавать в аренду кого-то из футболистов в зимнее трансферное окно, кроме одного игрока.
Речь идет про 23-летнего малийского опорного полузащитника Ибра Кебе. Недавно жиронцы продлили контракт с ним до завершения сезона 2025/26.
Источник утверждает, что Кебе отправится в аренду в другой клуб.
Таким образом, помимо Бернардо Эспиносы (ушел зимой в колумбийский «Атлетико Насьональ» свободным агентом), Кебе является единственным футболистом «Жироны», который покинет «красно-белых».
Больше всего трансферных слухов вокруг каталонской команды ходит про Артема Довбика и Алейша Гарсию. Ранее руководитель жиронцев Пере Гвардиола заявил, что никаких контактов по Гарсии не было.
👀🎙️Les operacions que té el @GironaFC en marxa pel gener són totalment independents a les sortides.— Nil Solà (@Nilsola10) January 4, 2024
A banda de BERNARDO, sortirà IBRAHIMA KEBÉ com a cedit i el club NO VOL VENDRE ni NEGOCIAR per cap sortida més.
O CLÀUSULES o RES. @QueThiJugues / @SERGironaEsport
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