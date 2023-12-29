Опытный защитник покинул Жирону после 4 лет в команде

34-летний защитник Бернардо Эспиноса покинул каталонскую «Жирону».

Бернардо Эспиноса расторг контракт с испанским клубом, в котором провел 4 последних сезона. Эспиноса продолжит карьеру в Колумбии, где присоединится к местному «Атлетико Насьональ».

За последние четыре сезона Эспиноса провел за «Жирону» в местном чемпионате 96 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне колумбиец почти не выходил на поле и провел всего два поединка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может отдать «Жироне» в аренду своего новичка.