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Испания
29 декабря 2023, 22:13 | Обновлено 29 декабря 2023, 22:55
1632
0

Опытный защитник покинул Жирону после 4 лет в команде

Бернардо Эспиноса продолжит карьеру на Родине

29 декабря 2023, 22:13 | Обновлено 29 декабря 2023, 22:55
1632
0
Опытный защитник покинул Жирону после 4 лет в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернардо Эспиноса

34-летний защитник Бернардо Эспиноса покинул каталонскую «Жирону».

Бернардо Эспиноса расторг контракт с испанским клубом, в котором провел 4 последних сезона. Эспиноса продолжит карьеру в Колумбии, где присоединится к местному «Атлетико Насьональ».

За последние четыре сезона Эспиноса провел за «Жирону» в местном чемпионате 96 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне колумбиец почти не выходил на поле и провел всего два поединка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может отдать «Жироне» в аренду своего новичка.

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