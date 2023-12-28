Ман Сити поможет Жироне. Англичане отдадут каталонцам в аренду новичка

Английский «Манчестер Сити» достиг соглашения по подписанию аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри за 25 миллионов евро.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, аргентинский талант завершит текущий сезон в «Ривер Плейте», а уже со следующего сезона «Манчестер Сити» отдаст игрока в аренду каталонской «Жироне», чтобы он набирался футбольного опыта в европейском топ-чемпионате.

В этом сезоне Клаудио Эчеверри провел 6 матчей за «Ривер Плейт», отличившись 1 голевой передачей.