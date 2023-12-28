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  4. Ман Сити поможет Жироне. Англичане отдадут каталонцам в аренду новичка
Испания
28 декабря 2023, 19:55 |
2072
0

Ман Сити поможет Жироне. Англичане отдадут каталонцам в аренду новичка

Клаудио Эчеверри будет выступать с Довбиком и Цыганковым

28 декабря 2023, 19:55 |
2072
0
Ман Сити поможет Жироне. Англичане отдадут каталонцам в аренду новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Английский «Манчестер Сити» достиг соглашения по подписанию аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри за 25 миллионов евро.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, аргентинский талант завершит текущий сезон в «Ривер Плейте», а уже со следующего сезона «Манчестер Сити» отдаст игрока в аренду каталонской «Жироне», чтобы он набирался футбольного опыта в европейском топ-чемпионате.

В этом сезоне Клаудио Эчеверри провел 6 матчей за «Ривер Плейт», отличившись 1 голевой передачей.

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Источник Mundo Deportivo
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