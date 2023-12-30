ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала новый контракт с Иброй

Каталонская «Жирона» продлила контракт с малийским опорным полузащитником Ибрагимой Кебе, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2025/26. Он находится в системе «Жироны» с лета 2018 года.

В этом сезоне на счету Ибрагимы Кебе всего 2 матча (7 игровых минут) в чемпионате Испании, в которых он не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Жирону» в обмен на 3 футболистов «Барселоны» может покинуть капитан команды Алейш Гарсия, который также играет в полузащите.