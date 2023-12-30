ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала новый контракт с Иброй
Новое соглашение будет действовать до 2026 года
Каталонская «Жирона» продлила контракт с малийским опорным полузащитником Ибрагимой Кебе, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2025/26. Он находится в системе «Жироны» с лета 2018 года.
В этом сезоне на счету Ибрагимы Кебе всего 2 матча (7 игровых минут) в чемпионате Испании, в которых он не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Жирону» в обмен на 3 футболистов «Барселоны» может покинуть капитан команды Алейш Гарсия, который также играет в полузащите.
IBRA 2⃣0⃣2⃣6⃣— Girona FC (@GironaFC) December 27, 2023
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