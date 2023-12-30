Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала новый контракт с Иброй
Испания
30 декабря 2023, 19:29 |
946
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала новый контракт с Иброй

Новое соглашение будет действовать до 2026 года

30 декабря 2023, 19:29 |
946
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала новый контракт с Иброй
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибра Кебе

Каталонская «Жирона» продлила контракт с малийским опорным полузащитником Ибрагимой Кебе, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2025/26. Он находится в системе «Жироны» с лета 2018 года.

В этом сезоне на счету Ибрагимы Кебе всего 2 матча (7 игровых минут) в чемпионате Испании, в которых он не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Жирону» в обмен на 3 футболистов «Барселоны» может покинуть капитан команды Алейш Гарсия, который также играет в полузащите.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера
Интер продлил контракты с двумя игроками сборной Италии
Ключевой игрок Жироны отреагировал на слухи о переходе в Барселону
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Хоккей | 29 декабря 2023, 20:47 0
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ

Американцы обыграли Чехию

10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году
Футбол | 30 декабря 2023, 19:57 0
10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году
10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году

Вспоминаем все самое яркое

10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Футбол | 30.12.2023, 10:30
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Футбол | 29.12.2023, 21:30
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
Футбол | 30.12.2023, 16:35
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
28.12.2023, 16:40 1
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 10
Футбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем