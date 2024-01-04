Руководитель Жироны прокомментировал слухи о трансфере лидера клуба в Барсу
Пере Гвардиола утверждает, что каталонцы не контактировали с ним по поводу Алейша Гарсии
Руководитель «Жироны» Пере Гвардиола прокомментировал слухи о трансфере полузащитника Алейша Гарсии в «Барселону»:
«Мы не хотим, чтобы он уходил. «Барселона» никогда не контактировала с нами. Мы не получали никаких предложений. Наш план заключается в том, чтобы продолжать сезон с тем составом, который у нас есть».
В этом сезоне чемпионата Испании Алейш Гарсия провел 19 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее издание AS сообщало, что сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.
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