Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков

26-летний полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия заинтересовал каталонскую «Барселону».

По информации испанского портала Fichajes, руководство жиронцев оценивает своего лидера в 20 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Барса» вряд ли сможет заплатить за футболиста такую сумму и рассматривает возможность обмена на 3 игроков.

«Сине-гранатовые» готовы предложить «Жироне» оставить у себя на постоянной основе арендованных Эрика Гарсию и Пабло Торре, а также полузащитника Ориоля Ромеу, который в свое время выступал за команду Мичела, а в «Барселоне» после трансфера фактически не играет.

Ранее сообщалось, что «Барса» заинтересовалась Артемом Довбиком.