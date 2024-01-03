Англия03 января 2024, 12:53 | Обновлено 03 января 2024, 13:05
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Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Украинец – номинант на титул игрока месяца
03 января 2024, 12:53 | Обновлено 03 января 2024, 13:05
713
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Украинский защитник Илья Забарный вошел в число соискателей приза лучшего игрока «Борнмута» по итогам декабря 2023 года.
Наряду с Забарным за победу в публичном опросе борются Райан Кристи, Маркос Сенеси и Доминик Соланке.
Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте «Борнмута».
So hard to just narrow it down to four players 🧐— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024
But who do you think should take away the @MMJBournemouth Player of the Month award for December? 🏆 pic.twitter.com/2gTiheQpoE
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