Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание

Украинский защитник Илья Забарный вошел в число соискателей приза лучшего игрока «Борнмута» по итогам декабря 2023 года.

Наряду с Забарным за победу в публичном опросе борются Райан Кристи, Маркос Сенеси и Доминик Соланке.

Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте «Борнмута».

