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Англия
03 января 2024, 12:53 | Обновлено 03 января 2024, 13:05
713
0

Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание

Украинец – номинант на титул игрока месяца

03 января 2024, 12:53 | Обновлено 03 января 2024, 13:05
713
0
Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный вошел в число соискателей приза лучшего игрока «Борнмута» по итогам декабря 2023 года.

Наряду с Забарным за победу в публичном опросе борются Райан Кристи, Маркос Сенеси и Доминик Соланке.

Голосовать за Илью Забарного можно в твиттер-аккаунте «Борнмута».

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Илья Забарный Доминик Соланке Маркос Сенеси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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