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  4. Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
ATP
03 января 2024, 12:59 | Обновлено 03 января 2024, 13:35
1669
0

Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии

Алекс де Минаур прервал невероятную победную серию серба

03 января 2024, 12:59 | Обновлено 03 января 2024, 13:35
1669
0
Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup.

Отметим, что это первое поражение серба на кортах Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его сенсационно выбил кореец Хён Чон. Джокович имел серию из 43 выигранных подряд матчей на Зеленом континенте.

United Cup. 1/4 финала. Австралия – Сербия
Новак Джокович (Сербия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 4:6, 4:6

На вчерашней тренировке у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем. Во время матча он вызывал на корт физиотерапевта.

Австралия повела в счете, далее на корт выйдут Айла Томлянович (Австралия) и Наталия Стеванович (Сербия).

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Новак Джокович United Cup Алекс де Минаур сборная Сербии по теннису сборная Австралии по теннису
Источник Sport.ua
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