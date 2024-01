Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup.

Отметим, что это первое поражение серба на кортах Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его сенсационно выбил кореец Хён Чон. Джокович имел серию из 43 выигранных подряд матчей на Зеленом континенте.

United Cup. 1/4 финала. Австралия – Сербия

Новак Джокович (Сербия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 4:6, 4:6

На вчерашней тренировке у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем. Во время матча он вызывал на корт физиотерапевта.

Австралия повела в счете, далее на корт выйдут Айла Томлянович (Австралия) и Наталия Стеванович (Сербия).

First win over a World No. 1 🙌@alexdeminaur LOVES playing in Australia!#UnitedCup pic.twitter.com/oijuLbpJxI