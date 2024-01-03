Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
Алекс де Минаур прервал невероятную победную серию серба
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup.
Отметим, что это первое поражение серба на кортах Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его сенсационно выбил кореец Хён Чон. Джокович имел серию из 43 выигранных подряд матчей на Зеленом континенте.
United Cup. 1/4 финала. Австралия – Сербия
Новак Джокович (Сербия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 4:6, 4:6
На вчерашней тренировке у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем. Во время матча он вызывал на корт физиотерапевта.
Австралия повела в счете, далее на корт выйдут Айла Томлянович (Австралия) и Наталия Стеванович (Сербия).
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей
First win over a World No. 1 🙌@alexdeminaur LOVES playing in Australia!#UnitedCup pic.twitter.com/oijuLbpJxI— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024
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