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  4. «Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Англия
30 декабря 2023, 20:34 |
604
0

«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко

Украинский защитник получил хорошую прессу, несмотря на разгромное поражение команды

30 декабря 2023, 20:34 |
604
0
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Фанаты «Эвертона» в сети Twitter похвалили защитника.

Fran: «Я думаю, что все игроки, кроме Миколенко, сегодня были медленными».

Rhys Lewis: «Миколенко неплохо играл в защите в 2022 году, и с тех пор он спрогрессировал».

Doreen Wilson: «Я шокирован, что тренер не изменил схему в перерыве. Единственный, кто сыграл хоть на более-менее приличном уровне, это Миколенко».

JDAYUTFT: «Миколенко – единственный, кто выглядел прилично. За всех остальных стыдно».

lozzles: «Миколенко – единственный игрок, кто может чувствовать себя нормально после этого поражения».

Dave Downie: «Мне жаль Миколенко. Никто ему не помогал, пока «Вулвз» перебрасывали его».

Editor: «Миколенко – мой любимый левый защитник в АПЛ. Он очень-очень-очень классно играет в защите».

not isaac: «На самом деле, Онана и Миколенко вдвоем играли против 11 соперников».

Scott EFC: «МакНил и Миколенко – единственные игроки, которые сыграли хотя бы на половину хорошо. Остальные – полное д****о».

Но, как часто бывает, не обошлось и без критики.

Evertonian: «Менее чем 24 часа назад, люди говорили мне, что мы не можем себе позволить продать Миколенко за 30 миллионов фунтов стерлингов».

Bobby: «Миколенко двигается так, будто никогда в жизни не играл в футбол».

Callum Moore: «Паттерсон лучший фулбек, чем эта жалкая пародия на левого защитника».

Ответ пользователя Vitaliy Central на сообщение выше: «Паттерсон не достоин даже завязывать шнурки Миколенко».

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Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко реакция болельщиков Амаду Онана
Источник Sport.ua
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