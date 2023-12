«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Фанаты «Эвертона» в сети Twitter похвалили защитника.

Fran: «Я думаю, что все игроки, кроме Миколенко, сегодня были медленными».

Rhys Lewis: «Миколенко неплохо играл в защите в 2022 году, и с тех пор он спрогрессировал».

Doreen Wilson: «Я шокирован, что тренер не изменил схему в перерыве. Единственный, кто сыграл хоть на более-менее приличном уровне, это Миколенко».

JDAYUTFT: «Миколенко – единственный, кто выглядел прилично. За всех остальных стыдно».

lozzles: «Миколенко – единственный игрок, кто может чувствовать себя нормально после этого поражения».

Dave Downie: «Мне жаль Миколенко. Никто ему не помогал, пока «Вулвз» перебрасывали его».

Editor: «Миколенко – мой любимый левый защитник в АПЛ. Он очень-очень-очень классно играет в защите».

not isaac: «На самом деле, Онана и Миколенко вдвоем играли против 11 соперников».

Scott EFC: «МакНил и Миколенко – единственные игроки, которые сыграли хотя бы на половину хорошо. Остальные – полное д****о».

Но, как часто бывает, не обошлось и без критики.

Evertonian: «Менее чем 24 часа назад, люди говорили мне, что мы не можем себе позволить продать Миколенко за 30 миллионов фунтов стерлингов».

Bobby: «Миколенко двигается так, будто никогда в жизни не играл в футбол».

Callum Moore: «Паттерсон лучший фулбек, чем эта жалкая пародия на левого защитника».

Ответ пользователя Vitaliy Central на сообщение выше: «Паттерсон не достоин даже завязывать шнурки Миколенко».

Mykolenko is the only player today that played well the rest were embarrasing — JDAYUTFT (@JohnDay1878) December 30, 2023

mykolenko is the ONLY player who can leave this match being okay with his performance — lozzles 🦕🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇵🇹 (@binweevillie) December 30, 2023

Mykolenko is genuinely my favourite left back in the league



He’s so so so good at defending — Editor (@GoonersGang) December 30, 2023

It’s basically Onana and Mykolenko vs 11 — not isaac (@Nikaloes) December 30, 2023

mykolenko moves like he's never played football in his life — Bobby (@EvertonFC1878__) December 30, 2023