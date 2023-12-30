«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Украинский защитник получил хорошую прессу, несмотря на разгромное поражение команды
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Фанаты «Эвертона» в сети Twitter похвалили защитника.
Fran: «Я думаю, что все игроки, кроме Миколенко, сегодня были медленными».
Rhys Lewis: «Миколенко неплохо играл в защите в 2022 году, и с тех пор он спрогрессировал».
Doreen Wilson: «Я шокирован, что тренер не изменил схему в перерыве. Единственный, кто сыграл хоть на более-менее приличном уровне, это Миколенко».
JDAYUTFT: «Миколенко – единственный, кто выглядел прилично. За всех остальных стыдно».
lozzles: «Миколенко – единственный игрок, кто может чувствовать себя нормально после этого поражения».
Dave Downie: «Мне жаль Миколенко. Никто ему не помогал, пока «Вулвз» перебрасывали его».
Editor: «Миколенко – мой любимый левый защитник в АПЛ. Он очень-очень-очень классно играет в защите».
not isaac: «На самом деле, Онана и Миколенко вдвоем играли против 11 соперников».
Scott EFC: «МакНил и Миколенко – единственные игроки, которые сыграли хотя бы на половину хорошо. Остальные – полное д****о».
Но, как часто бывает, не обошлось и без критики.
Evertonian: «Менее чем 24 часа назад, люди говорили мне, что мы не можем себе позволить продать Миколенко за 30 миллионов фунтов стерлингов».
Bobby: «Миколенко двигается так, будто никогда в жизни не играл в футбол».
Callum Moore: «Паттерсон лучший фулбек, чем эта жалкая пародия на левого защитника».
Ответ пользователя Vitaliy Central на сообщение выше: «Паттерсон не достоин даже завязывать шнурки Миколенко».
Mykolenko is the only player today that played well the rest were embarrasing— JDAYUTFT (@JohnDay1878) December 30, 2023
mykolenko is the ONLY player who can leave this match being okay with his performance— lozzles 🦕🏴🏴🇵🇹 (@binweevillie) December 30, 2023
Mykolenko is genuinely my favourite left back in the league— Editor (@GoonersGang) December 30, 2023
He’s so so so good at defending
It’s basically Onana and Mykolenko vs 11— not isaac (@Nikaloes) December 30, 2023
mykolenko moves like he's never played football in his life— Bobby (@EvertonFC1878__) December 30, 2023
Patterson can't lace Mykolenko boots🤣🤣 https://t.co/p60u2s9vOy— Vitaliy Central (@EvertonWatch2) December 30, 2023
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